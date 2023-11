Polizei Bielefeld

POL-BI: Kunde vereitelt Geldautomatensprengung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Herford / Vlotho - In der Nacht zu Donnerstag, 02.11.2023, deponierten bisher unbekannte Täter zwei Gasflachen an einem Geldautomaten an der Solterbergstraße, vermutlich in Vorbereitung auf eine Geldautomatensprengung.

Ein Bankkunde bemerkte gegen 05:50 Uhr zwei Gasflaschen in einer Servicefiliale im Bereich des Geldautomaten und verständigte die Polizei.

Einsatzkräfte nahmen die Gasflaschen in Augenschein und kamen zu der Erkenntnis, dass sie vermutlich für eine Geldautomatensprengung präpariert worden waren.

Ein Bewohner wurde aus dem Wohn- und Geschäftshaus evakuiert.

Die Ermittler bitten um weitere Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am frühen Donnerstagmorgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell