POL-BO: Präventionsteams des Polizeipräsidiums Bochum informieren am Kemnader Stausee rund um die Sicherheit

Am Sonntag, 30. Juli, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr informieren Teams der Kriminalprävention und der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Bochum am Kemnader Stausee.

Die Polizistinnen und Polizisten stehen auf der Grünfläche im Bereich des Hafens Heveney allen Interessierten für Fragen, Informationen und Gespräche zur Verfügung.

Themenschwerpunkte sind zum Beispiel Fahrradsicherheit, Helmberatung und Einbruchsschutz. Auch ein mobiles Pedelec-Training ist vor Ort möglich.

