POL-BO: "Kautionssumme für die Tochter" - Betrüger bringen Bochumer Ehepaar (82, 84) um ihr Erspartes

Durch eine perfide Lügengeschichte sind eine 84-jährige Frau und ihr 82-jähriger Ehemann Opfer von Betrügern geworden. Die Kriminalpolizei bittet um Ihre Mithilfe.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, in Bochum-Riemke. Gegen 15 Uhr meldete sich die angebliche Tochter des Bochumer Ehepaares auf deren Festnetztelefon. Sie weinte und erzählte den Senioren, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch gestorben sei. Anschließend übernahm ein Mann das Telefonat und gab sich als Oberstaatsanwalt aus. Dieser forderte eine Kautionssumme in fünfstelliger Höhe - andernfalls müsse die Tochter in Untersuchungshaft.

Die Eheleute suchten unverzüglich ihr Erspartes zusammen. Gegen 17 Uhr begab sich der 82-Jährige zur Geldübergabe zum vereinbarten Treffpunkt an der Eduardstraße/Am Hausacker. Hier übergab er die vereinbarte "Kaution" an den unbekannten Abholer.

Der Geldabholer wird beschrieben als männlich und etwa 180 cm groß. Er habe eine "normale" Statur und blonde Haare. Bekleidet war er mit einem Pullover.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Die Polizei warnt in aller Deutlichkeit vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Für solche Fälle stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Diese sind in den Städten Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte zum Beispiel zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055.

Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Hilfe finden Sie auch bei unserem Team der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Lassen Sie sich beraten, wie Sie sich und Ihre Angehörigen bestmöglich schützen können! Melden Sie sich telefonisch unter der 0234 909-4040 oder besuchen Sie unsere Internetseite: https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz

