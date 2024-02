Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannte Täter entwenden mehrere Werkzeuge bei Einbruch

Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Im Zeitraum von Samstag (10. Februar 2024), 13:40 Uhr und Dienstag (13. Februar 2024), 07:05 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Greilack" in Kalkar zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs und beschädigten dort die Scheibe eins Rolltors. Über das Rolltor gelangten die Täter in eine Halle und beschädigten dort eine weitere Türe. Es wurden u.a. eine Kettensäge sowie ein Freischneider entwendet, bevor sich die Täter von der Örtlichkeit entfernten.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve (02821 5040) entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell