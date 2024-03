Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sauldorf

In Haus eingebrochen

Am Samstagabend in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.15 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft in Sauldorf / Bietingen, Hölzle 40 über die Garage Zutritt in ein Wohnhaus. An der Garage wurde ein Fenster eingeworfen, wodurch der Täter durch eine Verbindungstüre in das Haus gelangte. Aufgrund der Spurenlage durchsuchte der Dieb anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Es wurden Laptops, Uhren und Schmuck im Wert von ca. 10.000.- Euro entwendet. Am Garagenfenster entstand ein Sachschaden von ca. 500.- Euro. Auf dem gleichen Weg wie er gekommen war, verließ der Dieb das Haus mit seiner Beute. Zeugen welche Hinweise zur fraglichen Zeit geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 zu melden.

Mengen

Fahren ohne Führerschein

Am Samstag gegen 21.38 Uhr fuhr eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau in der Innenstadt von Mengen einem VW-Touran hinterher, welcher innerhalb geschlossener Ortschaft mehrmals auf ca. 90 km/h beschleunigte. Bei der anschließenden Kontrolle auf der B 311 bei Blochingen gab der 18-Jährige, aus Rumänien stammende Fahrzeugführer spontan an, dass er noch nie einen Führerschein besessen hat. Er wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

