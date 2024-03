Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beim Fahrradklau erwischt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.07 Uhr beobachtet ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, wie sich ein junger Mann am Fahrradständer beim Bahnhof Ravensburg an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Da er offensichtlich keinen Erfolg hatte, ging er in Richtung Eisenbahnstraße davon. Die informierten Polizeibeamten machten anschließend in der Unteren Breite die gleichen Beobachtungen und wollten den Verdächtigten kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei ergriff er die Flucht zu Fuß durch die Innenstadt von Ravensburg. Nach kurzer Verfolgung konnte die Beamten den jungen Mann in der Roßstraße vorläufig festnehmen und verbrachten ihn zum Polizeirevier nach Ravensburg. Seinen ersten Einlassungen zur Folge benötigte der alkoholisierte Mann lediglich ein Fahrrad um nach Hause zu kommen. Er muss sich nun wegen versuchtem Diebstahl verantworten.

Weingarten

Gegen Laterne gefahren und Totalschaden verursacht

Am Samstagabend gegen 22.41 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer die Lägelerstraße in Weingarten und bog in die Waldseer Straße in Fahrtrichtung Baienfurt ab. Hierbei beschleunigt er vermutlich zu stark und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam nach ca. 60 Metern auf den Grünstreifen und kollidiert mit der dortigen Straßenlaterne. Nach weiteren ca. 75 Metern Fahrt über Gehweg und Grünstreifen kam der Wagen schließlich neben der Straße zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 100.000.- Euro. An der komplett zerstörten Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- Euro.

Horgenzell

Betrunken Unfall verursacht

Erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte ein 38-jähriger VW-Fahrer am Samstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Hagenbach und Okatreute. Vermutlich infolge des Alkoholkosums kam er gegen 16.43 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Am Verkehrsschild entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro. Der VW-Golf war nicht mehr fahrbereit. Ein vor Ort durch die Beamten des Polizeireviers Ravensburg durchgeführter Alkoholvortest ergab einen umgerechneten Promillegehalt von über drei Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Isny

Versucher Einbruch

Am Samstag gegen 23.55 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen in Büroräumlichkeiten in der Untere Achstraße 8 in Isny einzudringen. Hierzu wollten sie mit einem Brecheisen ein Fenster aufzuhebeln. Bei der Tat wurden sie durch den Eigentümer beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchteten die jugendlich aussehenden Personen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 entgegen.

