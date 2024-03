Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Fahrerflucht nach Fehler beim Rangieren

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden, als der Spurenlage zufolge ein unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Metallbox fuhr. Die Box befindet sich im Bereich der Laderampe eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Mühlesch". Der Unbekannte stieß mutmaßlich beim Rangierern gegen diese, sodass sie erheblich eingedellt wurde. Hinweise nimmt der Polizeiposten Langenargen unter der Rufnummer 07543/9316-0 entgegen.

Friedrichshafen

Randalierer in Tiefgarage unterwegs

In der Tiefgarage eines Möbelgeschäftes in der Ailinger Straße wütete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Randalierer. Dieser trat gegen drei Metallschränke, in denen Feuerlöscher untergebracht waren, und gegen einen Verteilerkasten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise werden beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Nummer 07541/701-0 entgegengenommen.

Überlingen

Unfallflucht durch Radfahrer

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen einen Fahrradfahrer eingeleitet, der am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr ein Auto beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht hat. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Ford auf dem Grafenholzweg in Richtung Obere-St.-Leonhard-Straße, wo ihm an einer Engstelle der bislang unbekannte Radfahrer entgegenkam. Der Lenker des Fahrrades streifte dabei den Außenspiegel des Pkw. Das Spiegelglas und dessen Abdeckung wurden dabei erheblich beschädigt. Trotz der Berührung der Fahrzeuge hielt der Radfahrer nicht an. Er sah sich kurz um und setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Verursacher des Sachschadens in Höhe von ca. 300 Euro wird als sportliche, augenscheinlich männliche Person beschrieben. Er trug einen Integralhelm und eine entsprechende Cross-Sonnenbrille. Bei dem vollgefederten Fahrrad handelt es sich um ein sportliches Mountainbike mit breitem Lenker. Hinweise zum Unfallhergang sowie zum Verursacher werden vom Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 entgegengenommen.

Überlingen

Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Donnerstagmittag bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt. Die Fahrerin eines Audi wollte gegen 12.30 Uhr von einem Parkplatz in die Obertorstraße einfahren. Hierbei übersah sie den Pedelec-Fahrer, der ihren Angaben nach von links kam. Auf Grund dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Fahrer des Pedelec stürzte und sich leicht verletzte. Die Audi-Fahrerin hinterließ dem verletzten Radfahrer eine Notiz mit ihrer Erreichbarkeit und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Da es zu widersprüchlichen Aussagen hinsichtlich des Unfallherganges kam, werden Zeugen, die zur Klärung beitragen können, gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Beim Parken Pkw beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstagvormittag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stockerholzstraße einen geparkten VW beschädigt. Mutmaßlich prallte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den rechten, vorderen Bereich. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 5.000 Euro werden vom Polizeiposten Markdorf unter der Rufnummer 07544/9620-0 entgegengenommen.

Überlingen

Diebstahl von Kastenwagen

Am Mittwochabend stahl ein unbekannter Täter einen Kastenwagen, der in der Hafenstraße geparkt war. Der Fahrer des weißen Fiat Fiorino stellte das Fahrzeug gegen 17 Uhr in einem Innenhof unverschlossen ab, den Zündschlüssel ließ er stecken. Als er gegen 22 Uhr zurück zum Fahrzeug kommen wollte, stellte er dessen Fehlen fest. Der Kastenwagen mit Friedrichshafener Kennzeichen ist mit dem Firmennamen einer Owinger Holzbaufirma versehen. Das Fahrzeug ist mit einem ringsum horizontal verlaufenden Streifen in Holzoptik versehen. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell