Ravensburg

Alkoholisiert mit Lastenfahrrad unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 51-Jähriger rechnen, der am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr alkoholisiert mit seinem Lastenfahrrad unterwegs war. Der Mann fiel anderen Verkehrsteilnehmern in der Ziegelstraße auf, weil er unter anderem mittig auf der Fahrbahn fuhr und ein Entgegenkommender ausweichen musste. Nachdem die Zeugen den 51-Jährigen gestoppt hatten, stellten sie bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest und verständigten die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Der 51-Jährige musste sein Lastenrad stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs

Weil er am Donnerstag kurz vor 16 Uhr mit einem Pkw ohne Kennzeichen im Stadtgebiet unterwegs war, hat ein 52-Jähriger die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gelenkt. Die Beamten stoppten den Mann und stellten bei der Kontrolle fest, dass der Wagen nicht zugelassen und nicht versichert ist. Die Fahrt endete für den 52-Jährigen an Ort und Stelle. Auf ihn kommt nun unter anderem eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Ravensburg

Handy während Fahrt genutzt - Polizei stoppt unter Drogen stehenden Fahrer

Bei Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstag kurz vor 11 Uhr einen 27 Jahre alten Autofahrer angehalten, weil dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten zudem deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss bei dem Mann wahr, den ein Vortest bestätigte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Da der 27-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er an Ort und Stelle mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Weingarten/Bad Waldsee

Betrüger unterwegs

Zwei ähnliche Betrugsfälle wurden der Polizei am Donnerstagnachmittag gemeldet. Kurz nach 15 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Franz-Beer-Straße in Weingarten einen 79-Jährigen an und bat um Bargeld für eine Tankfüllung. Der Senior gab dem Unbekannten Geld und erhielt dafür minderwertige Lederjacken und Armbanduhren. Gegen 17 Uhr wurde ein 67-Jähriger auf dem Friedhofsparkplatz in Bad Waldsee von einem Mann angesprochen. Dieser behauptete, den 67-Jährigen von früher zu kennen und von ihm Geld für Benzin zu benötigen. Der 67-Jährige übergab dem Unbekannten ebenfalls Bargeld. Als "Entschädigung" übergab der Unbekannte seinem Opfer minderwertige Armbanduhren. Bei beiden Taten fuhr der Unbekannte nach Erhalt des Bargelds mit seinem Pkw mit mutmaßlich italienischer Zulassung weg. An Bord war jeweils ein zweiter Mann, der jedoch während der Gespräche sitzen blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und prüft derzeit, ob es sich bei den Taten um den jeweils selben Täter gehandelt hat. Dieser soll ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben und gutes Deutsch gesprochen haben. Personen, denen der oder die Täter sowie der Pkw aufgefallen sind, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 oder 07524/4043-0 an die Polizei wenden. Des Weiteren bitten die Ermittler etwaige weitere Opfer, sich zu melden.

Kißlegg

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Über 0,3 Promille hatte ein 42-Jähriger intus, der am Donnerstag kurz nach 14 Uhr mit seinem Mercedes einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr in der Schlossstraße aus einer Parklücke aus, ohne auf den Verkehr zu achten. In der Folge kollidierte er mit dem Ford eines Verkehrsteilnehmers, der die Schlossstraße ordnungsgemäß befuhr. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen wahrnahmen und ein Alkoholtest einen Wert von rund 0,5 Promille ergab, veranlassten sie eine Blutentnahme im Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Leutkirch

Überholmanöver misslingt - Gegenverkehr gestreift

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeipostens Bad Wurzach gegen einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker eingeleitet, dessen Überholmanöver am Donnerstag auf der B 465 misslungen ist. Der Unbekannte überholte gegen 11.30 Uhr kurz vor dem Ortsbeginn Diepoldshofen in Richtung Leutkirch einen Traktor und übersah dabei den Mitsubishi eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Obwohl dieser bremste und auswich, touchierten sich die beiden Außenspiegel. Während der 58-Jährige, an dessen Wagen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand, anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Leutkirch fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen dunklem Pkw geben können, mögen sich unter Tel. 07564/2013 bei den Ermittlern melden.

