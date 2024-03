Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Frau verliert mehrere tausend Euro an Betrüger

Eine 63-Jährige ist vergangene Woche Opfer von Betrügern geworden. Die bislang unbekannten Täter nahmen telefonisch Kontakt zu der Frau auf und behaupteten, dass von ihrem Paypal-Konto unberechtigte Abbuchungen erfolgt seien. Im weiteren Verlauf überzeugten die Täter ihr Opfer, eine Software auf ihrem Rechner zu installieren und dort die Zugangsdaten für ihr Online-Banking einzugeben. Die Frau schenkte den Betrügern Glauben und kam dem nach. Zudem kaufte sie Guthabenkarten, deren Codes die 63-Jährige an die Betrüger übermittelte. Erst später stellte sich heraus, dass die Unbekannten mit den Zugangsdaten mehrere tausend Euro vom Konto der Frau abgebucht hatten. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Sensibilisieren Sie insbesondere ältere Angehörige dahingehend, Fremden keine vertraulichen Daten wie Kontozugangsdaten preis zu geben. Wertvolle Tipps und Hinweise zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Weingarten

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 31 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße leicht verletzt worden. Eine 26-jährige Audi-Fahrerin übersah die Radlerin beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr. Bei der Kollision stürzte die 31-Jährige von ihrem Rennrad und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel gering aus.

Wangen

Unfallverursacher sucht das Weite

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 1.30 Uhr und 9.20 Uhr an einem BMW X7 hinterlassen, der auf dem Parkplatz bei der Gallusbrücke in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den BMW hinten links und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Vogt

Unbekannte brechen in Imbiss ein

In einen Imbiss-Anhänger, der in der Wolfegger Straße abgestellt war, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Die Unbekannten kletterten zunächst auf das Dach des Anhängers und versuchten in der Folge, die Zugangstüre aufzubrechen. Schließlich brachen sie eine Seitenklappe gewaltsam auf und entwendeten Getränkedosen sowie private Gegenstände. Ebenso beschmutzten sie das Innere des Anhängers mit Öl. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

Waldburg

Einbrecher unterwegs

In ein Vereinsheim in der Straße "Reichermoos" hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Mittwochabend eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dort entwendete er zwei Geldkassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Isny

Ohne Licht und unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot muss ein 19-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeireviers Wangen am Mittwoch kurz vor 21 Uhr im Stadtgebiet mit seinem E-Scooter gestoppt haben. Der Mann fiel den Beamten auf, weil er ohne Licht und mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten sie zudem eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest. Nachdem ein Drogenvortest auf mehrere Drogenarten angeschlagen hatte, musste der 19-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Im Nachgang konnte der Mann ein gültiges Versicherungskennzeichen vorzeigen, das er lediglich noch nicht am Scooter angebracht hatte.

Isny

Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 89 Jahre alter Suzuki-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der K 8016 erlitten. Der Senior war von Ried in Richtung Beuren unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Wagen ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Kreisstraße abkam. Dort überschlug sich der Suzuki. Ein Rettungswagen brachte den 89-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Um den Suzuki, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 14 Uhr voll gesperrt.

