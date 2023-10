LKA Thüringen: Die Onlinewache der Polizei: bürgerfreundlich, einheitlich und modern

Erfurt/ Ilmenau (ots) - Heute Mittag gelang es der Zielfahndung des TLKA einen entwichenen Strafgefangenen festzunehmen. Der 42-Jährige war am 30.04.2023 nach einem genehmigten Ausgang nicht in den Maßregelvollzug in Stadtroda zurückgekehrt. Nachdem die Fahndungsmaßnahmen der örtlichen Polizeidienststelle nicht zum Erfolg geführt hatten, übernahm die Zielfahndung den Sachverhalt. Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ...

