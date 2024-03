Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer / Herbertingen / Pfullendorf

Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen hat die Polizei am Mittwoch mehrere Verstöße festgestellt. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierten in Scheer einen 36 Jahre alten Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war. Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 57 Jahre alter Autofahrer, der in Herbertingen in eine Polizeikontrolle geriet. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin. Der Fahrzeugführer musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Ein weiterer Autofahrer wurde am Mittwochabend mit über zwei Promille in Pfullendorf auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Der 47-Jährige musste daraufhin die Beamten ebenfalls zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Den drei Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden gegen sie Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefertigt.

Sigmaringen

Diebstahl aus Drogeriemarkt

Waren im Wert von über 100 Euro haben zwei Tatverdächtige am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Fidelisstraße gestohlen. Ein Zeuge verständigte umgehend die Polizei, sodass die beiden Flüchtigen kurze Zeit später im Stadtgebiet vorläufig festgenommen werden konnten. Die Einsatzkräfte stellten das Diebesgut sicher und leiteten gegen die beiden 24 und 39 Jahre alten Männer strafrechtliche Ermittlungen ein.

Ostrach

Polizei ermittelt wegen zwei Einbruchsversuchen

Ohne Erfolg blieben Unbekannte, die am Dienstagvormittag und Mittwochmittag in der Gartenstraße und dem Heidenweg in zwei Häuser einbrechen wollten. Die Bewohner stellten an ihren Eingangstüren Aufbruchspuren fest und informierten hierauf die Polizei. In die Gebäude gelangten die Täter bei ihren Einbruchsversuchen jedoch nicht. Der Sachschaden an den Eingangstüren wird insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Weil der 61-jährige Fahrer eines Sprinters in der Klosterstraße an einer Betonbrücke der deutschen Bahn die Durchfahrtshöhe von 2,10 Meter nicht beachtet hat, kollidierte er am Mittwochvormittag mit dieser. Hierbei entstand am Sprinter ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. An der Brücke entstand nach bisherigen Erkenntnissen hingegen kein Sachschaden.

Bad Saulgau

Brand

Mit einem Brand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Kapellenstraße hatten die örtliche Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am frühen Donnerstagmorgen zu tun. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 6.30 Uhr in der Küche des Gebäudes aus und breitete über das gesamte Erdgeschoss aus. Nach rund einer halben Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle, zur möglichen Ursache des Brandes gibt es aktuell noch keine Anhaltspunkte. Die drei Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig ins Freie retten. Eine 80-Jährige wurde aufgrund des starken Rauchs durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Haus, welches derzeit nicht mehr bewohnbar ist, entstand ein Schaden von geschätzten 200.000 Euro.

Hohentengen

Betäubungsmittel und Waffen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Drogen und mehrere verbotene Waffen haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau Ende Februar bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt. Im Rahmen eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens stießen die Einsatzkräfte der Ermittlungsgruppe Rauschgift auf den 51 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragte daraufhin wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. Der folgende Polizeieinsatz brachte neben mehreren hundert Gramm Marihuana und einer geringen Menge psychoaktiver Pilze auch mehrere verbotene Hieb-, Stich- und Schusswaffen zum Vorschein. Darunter unter anderem ein Nunchaku, eine Armbrust und zwei Luftgewehre. Gegen den Tatverdächtigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

