Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Blumentopf entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein unbekannter Täter einen kupfernen Blumentopf, der im Eingangsbereich eines Hauses in der Bussardgasse stand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 0751/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Pkw

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Montag zwischen 11 Uhr und 15 Uhr einen in der Kornblumenstraße abgestellten Audi an. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro im linken, hinteren Bereich des geparkten Fahrzeuges. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher werden vom Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegengenommen.

Friedrichshafen

Geparkten Pkw angefahren

Am Dienstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 06 und 17 Uhr einen in der Stockerholzstraße, gegenüber einer Bäckerei geparkten Peugeot. Die Inhaberin des Pkw stellte an der hinteren, linken Tür erhebliche Kratzer fest. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von rund 1.000 Euro nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unbekannter bringt E-Scooter-Fahrerin zu Fall

Eine E-Scooterfahrerin zog sich durch einen, von einem überholenden Pkw verursachten Sturz, leichte Verletzungen zu. Die 56-jährige Rollerfahrerin war am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg an der Schnetzenhauser Straße in Richtung Schnetzenhausen unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung Röntgenstraße fuhr ein unbekannter Pkw-Lenker links an ihr vorbei, wobei dieser den nötigen Sicherheitsabstand nicht einhielt. Hierdurch erschrak sich die E-Scooterfahrerin derart, dass sie ruckartig nach rechts lenkte und am Bordstein zu Fall kam. Sie erlitt durch den Sturz Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Hinweise zum unbekannten Pkw nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Heckscheibe von geparktem Pkw beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte einen Pkw, der am Montagmittag zwischen 15 und 17 Uhr in der Olgastraße geparkt war. Auf unbekannte Weise verursachte der Unbekannte ein etwa faustgroßes Loch in der Heckscheibe des BMW. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise zum Verursacher des Schadens werden beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegengenommen.

Stetten

Nach Zusammenstoß mit Gegenverkehr weitergefahren

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen eine Seat-Fahrerin, die nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach Mitternacht das Weite gesucht hat. Die Frau fuhr auf der B 33 von Stetten in Richtung Ittendorf. Kurz nach dem Ortsausgang Stetten kam sie nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit der linken Seite ihres Fahrzeuges mit der rechten Seite eines entgegenkommenden Lkws. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt noch etwa zwei Kilometer fort und stellte das stark demolierte Auto dann am Fahrbahnrand ab. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen, konnten nur noch den geparkten Seat feststellen, von der Fahrerin fehlte zunächst jede Spur. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde sie jedoch in ihrer Wohnung wohlauf angetroffen. Sie wird nun bei der Staatanwaltschaft angezeigt. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

Deggenhausertal

Einbruchversuch scheitert

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein unbekannter Täter, in eine Gaststätte in Fuchstobel einzubrechen. Der Einbrecher wollte zweimal mit Hilfe eines Werkzeuges eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufhebeln. Dies gelang ihm jedoch nicht, weshalb er von weiteren Aufbruchsversuchen absah. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Markdorf unter der Rufnummer 07544/9620-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell