Krauchenwies

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bittelschießer Straße ist am Montag gegen 17 Uhr eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr die 38-Jährige auf der Bittelschießer Straße in Richtung Pfullendorf. Als sie auf Höhe der dortigen Tankstelle nach links abbiegen wollte, setzte ein 39-Jahre alter Autofahrer zum Überholen an und prallte in der Folge in ihren Skoda. Die 38-jährige Fahrerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn, welcher sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Auto befand, ist offensichtlich mit dem Schrecken davongekommen. Während am Fahrzeug der 38-Jährigen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, ist dieser am PKW des Unfallverursachers derzeit noch unklar.

Ostrach

Versuchter Diebstahl aus einem Fahrzeug - Zeugenaufruf

Bislang unbekannter Täter haben am Montagvormittag gegen 11 Uhr im Heidenweg versucht, mit Werkzeug in einen dort abgestellten Pkw einzubrechen. Ein Zeuge konnte noch zwei flüchtende Personen erkennen und verständigte die Polizei. Die beiden junge Männern werden als circa 180 cm groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben und trugen Baseballmützen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat, insbesondere zu den zwei unbekannten jungen Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall durch Vorfahrtverstoß

Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes hat sich am Dienstag gegen 10 Uhr in der Straße "Neumühle" ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Ein 50 Jahre alter VW-Fahrer kollidierte beim Abbiegen aus einer Nebenstraße mit einem 59-Jährigen, der von Schwarzach in Richtung Bad Saulgau unterwegs war. Durch den Zusammenprall entstand am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro und am Opel des 59-Jährigen ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den 59-Jährigen, der sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zuzog.

