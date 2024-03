Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Über zwei Promille hatte ein Mercedes-Fahrer, der am Montag kurz nach 18.30 Uhr am Alfred-Colsman-Platz auf ein Firmengelände einfahren wollte. Der 50-Jährige war mit seinem Fahrzeug in der Zufahrt zum Gelände der Firma von der Fahrbahn abgekommen und bei niedriger Geschwindigkeit mit einem Stein kollidiert. Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung des Fahrers feststellen. Da ein Atemalkoholtest rund 2,4 Promille ergab, musste der alkoholisierte Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er muss sich nun strafrechtlich wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung verantworten. Zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein.

Markdorf

Fahrerflucht nach Missachtung der Vorfahrt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Zeppelinstraße Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro entstanden. Ein 39 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Ortsausgang unterwegs, als auf Höhe der Riedstraße der bislang unbekannte Fahrer eines roten Mini einbog. Dessen Fahrer hatte den VW offenbar übersehen. Auf Grund dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zur Klärung des Unfalls hielten zunächst beide Beteiligten am Fahrbahnrand an. Während der 39-Jährige den Schaden an seinem VW begutachtete, entfernte sich der Fahrer des Mini von der Unfallstelle. Dieser soll eine schwarze Schildmütze getragen haben und etwa 180 bis 190 cm groß gewesen sein. Ein Kennzeichen des Mini, das im Verlauf der Kollision abgefallen war, konnte keinem Fahrzeughalter zugeordnet werden. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich auf ca. 15.000 Euro, der Mini dürfte ebenfalls erheblich beschädigt sein. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Markdorf unter der Rufnummer 07544/9620-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Am Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter zwischen 0.30 Uhr und 11 Uhr einen in der Eberhardstraße geparkten Pkw zerkratzt. Die Kratzer an dem Mercedes verlaufen auf der rechten Seite vom Heck bis an den Außenspiegel, der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt unter der Rufnummer 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Einbrecher scheitert an Türschloss

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, in ein Kosmetikstudio in der Charlottenstraße einzubrechen. Der Einbrecher beschädigte den Schließzylinder der Hintereingangstür. Ihm gelang es im weiteren Verlauf jedoch nicht, die Tür zu öffnen. In Folge dessen entfernte sich der Täter unverrichteter Dinge von der Örtlichkeit. Unter der Rufnummer 07541/701-0 nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen Hinweise zur Tat und dem Täter entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in der Mainauer Straße geparkten Opel angefahren. Dadurch entstand am Opel ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der bislang nicht bekannte Verursacher des Schadens hinterließ an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges lediglich eine Notiz mit seinen Personalien. Diese konnten jedoch nicht mehr entziffert werden, da die Schrift durch den einsetzenden Regen unleserlich wurde. Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Lkw kippt nach Ausweichmanöver um

Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag kurz nach 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der K 7788 umgekippt. Der 24-Jährige war zwischen Owingen und Taisersdorf unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge in einer Linkskurve ein weißer Transporter entgegenkam. Der Fahrer des Transporters soll weit auf den Fahrstreifen des Schüttgutlasters gefahren sein. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Lkw-Fahrer angeblich stark nach rechts ausweichen, sodass er die neben der Fahrbahn angebrachte Leitplanke durchbrach und anschließend zur Seite kippte. Der geladene Erdaushub wurde dadurch beinahe vollständig ausgekippt. Der Sachschaden wird auf rund 63.000 Euro beziffert. Die Bergung des Lkws und seiner Ladung nahm etwa fünf Stunden in Anspruch, während der die Kreisstraße voll gesperrt war. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 entgegen.

Salem

Verfolgungsfahrt mit Motorrad

Beamte des Polizeireviers Überlingen wollten am Montagabend gegen 22.30 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Motorrad in der Neufracher Straße kontrollieren. Nachdem der Fahrer des Motorrades zunächst scheinbar auf das Anhaltesignal des Streifenwagens reagierte, beschleunigte er plötzlich und flüchtete in Richtung Salem- Mimmenhausen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie das Motorrad innerorts Geschwindigkeiten von 85 km/h erreichte und sich der Fahrer über die geltenden Verkehrsregeln hinwegsetzte. Letztendlich gelang es dem Motorradfahrer, sich aus dem Sichtfeld der verfolgenden Beamten zu entfernen. Über das Kennzeichen ermittelten die Beamten die Halteranschrift und erlangten so Kenntnis über den Aufenthaltsort des Geflüchteten. Diesen trafen sie schließlich in Mimmenhausen an. Die Polizisten stellten Anhaltspunkte fest, dass der Mann aktuell unter Einwirkung von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlassten. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel rechnen. Zudem muss er sich bei der Staatsanwaltschaft wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und seiner grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell