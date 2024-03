Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit über zwei Promille auf Bundesstraße unterwegs

Gut zwei Promille hatte ein 40 Jahre alter Sattelzuglenker intus, den eine Polizeistreife am Montag kurz vor 22 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der B 30 gestoppt hat. Nachdem ein Alkoholtest rund 2,4 Promille ergab, musste der Mann die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die Beamten untersagten dem 40-Jährigen die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein ein. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Ravensburg

Geparkten Pkw angefahren

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem BMW hinterlassen, der auf dem Parkplatz der Realschule in der Wilhelmstraße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge touchierte der Unbekannte den BMW im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen an dessen rechten Heck. Aufgrund der Höhe der Beschädigung gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem Lkw oder größeren Fahrzeug unterwegs war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Baienfurt

Mann kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf einem Firmengelände in der Eisenbahnstraße ist am Montag gegen 15.30 Uhr ein 60-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein 53-Jähriger startete seinen Lkw, um den Parkplatz zu verlassen, und übersah dabei offenbar den 60-Jährigen, der an seinem direkt nebenan geparkten Lkw hantierte. Der 60-Jährige wurde von dem Lkw des 53-Jährigen erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Sachschaden entstand nicht. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen beauftragt. Neben Notfallseelsorgern und dem Rettungsdienst war am Unfallort auch das THW eingesetzt.

Wangen

Fremder überrascht Bewohner

Auf einen bislang unbekannten Mann ist ein 59-Jähriger am heutigen Dienstag gegen 3 Uhr in seiner Wohnung in der Straße "Kohlplatz" getroffen. Der Bewohner erwachte eigenen Angaben zufolge am Knarren der Treppe und schlug daraufhin den Fremden in die Flucht. Dieser hatte auf noch unbekannte Art und Weise das Mehrfamilienhaus betreten und sich Zugang zur Wohnung des 59-Jährigen und dessen Frau verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und schließt nicht aus, dass sich der Unbekannte an der Tür geirrt haben könnte. Beschrieben wird er als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß. Bekleidet war der Mann mit einer braunen Jacke und einer dunklen Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg, weshalb die Ermittler des Polizeireviers Wangen unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise bitten.

Wangen

Alkoholisierter tritt Verkehrszeichen um

Unweit des Polizeireviers in der Lindauer Straße hat ein 22-Jähriger am Dienstag kurz nach Mitternacht ein temporär aufgestelltes Verkehrszeichen umgetreten und beschädigt. Als eine Streifenwagenbesatzung die Personalien des deutlich alkoholisierten 22-Jährigen erheben wollte, flüchtete dieser zunächst, konnte aber von den Beamten im Schulhof des Gymnasiums gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Da er den Polizisten gegenüber die Angabe seiner Personalien verweigerte, musste er diese zum Polizeirevier begleiten. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung sowie ein Bußgeld wegen der Verweigerung der Personalienangabe zu.

Wangen

Baggerschaufel entwendet

Von einer Baustelle in Untersteig haben Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Baggerschaufel entwendet. Der Wert der etwa 40 cm breiten Schaufel beträgt rund 500 Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern, die die Baggerschaufel mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften, nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Vogt

Unbekannte entwenden Motorroller

Einen reparaturbedürftigen Motorroller haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende aus einem Carport im Eicherweg entwendet. Eine Zeugin fand den Roller am Montagmorgen an einem Teich und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeipostens Vogt konnten den Besitzer ermitteln. Anhand der Spurenlage ist es wahrscheinlich, dass die Unbekannten versucht haben, den Motorroller zu starten. Da dies aufgrund eines Motorschadens nicht gelang, ließen sie ihn an dem Gewässer zurück. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Kißlegg

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 96

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 13.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord ereignet hat. Der 61 Jahre alte Lenker eines Kleintransporters wollte von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln, um einen Lkw zu überholen. Dabei übersah er offenbar den Ford eines 69-Jährigen, der sich bereits auf der Überholspur befand. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter nicht mehr verhindern und fuhr auf dessen Heck auf. Dabei wurden sowohl der 69-Jährige als auch seine 65 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Der Abschleppdienst barg den erheblich beschädigten Ford, der nach der Kollision auf dem linken Fahrstreifen liegen blieb. Während der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur bis gegen 15.30 Uhr gesperrt.

Kißlegg

Reisebus streift Lkw - Fahrerflucht

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte der Verkehrspolizei gegen einen bislang unbekannten Busfahrer eingeleitet, der mit seinem Reisebus den Lkw eines 60-Jährigen gestreift und erheblich beschädigt haben soll. Der Unbekannte soll den Lkw Angaben des 60-Jährigen zufolge am Montag gegen 13.40 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord bei einem Überholmanöver gestreift haben. Dabei entstand an der linken Seite des Lkws Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Busfahrer setzte seine Fahrt nach dem Streifvorgang fort. Die Beamten bitten Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Reisebus oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Leutkirch

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Verkehrszeichen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel in der Wangener Straße /Abzweigung Storchenstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Unbekannter auf Diebestour

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheiben mehrerer Fahrzeuge im Stadtgebiet eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Bei der Polizei wurden bislang neun Taten in der Schillersiedlung, in der Brühlstraße sowie im Wohngebiet Bleiche/Isnyer Straße angezeigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittler bitten Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sowie weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

