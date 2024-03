Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.03.2024

Ravensburg (ots)

Tatverdächtige nach Angriff mit Stichwaffe ermittelt

Nachdem am Samstag, 02.03.24, ein 21-Jähriger durch einen Stich mit einem scharfkantigen Gegenstand schwer verletzt worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5727581), hat das Kriminalkommissariat Ravensburg nun eine 21 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt. Die Frau steht im Verdacht, ihrem Lebensgefährten die schwere Verletzung beigebracht zu haben. Im Rahmen der Abklärungen erlangten die Kriminalbeamten Hinweise darauf, dass sich die Tat nicht, wie vom Opfer angegeben, im Bereich der Grüner-Turm-Straße, sondern mutmaßlich im Wohngebäude des Paares in der Ravensburger Innenstadt ereignet hat. Dort konnte die Kriminalpolizei entsprechende Beweismittel sicherstellen. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen dauern derzeit an.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell