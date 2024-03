PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 10.03.24 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Dieb entwendet schwarz/blaues Mountainbike In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Sophienweg in Friedrichshafen ein Fahrrad entwendet. Es war mit einem Gliederschloss an einen Fahrradständer angeschlossen. Laut dem Geschädigten handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Haibike, schwarz/blau mit 30 Gängen. Es hat einen ...

