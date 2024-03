Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu tödlichem Verkehrsunfall am 09.03.24 auf der L 317 bei Bad Wurzach/Arnach

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach/Arnach

Motorräder stoßen im Begegnungsverkehr zusammen - 1 Fahrer verstirbt an der Unfallstelle

Zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer kam es am Samstag gegen 15.00 Uhr auf der L 317 bei Arnach. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 63jähriger Motorradfahrer die L 317 von Eintürnen in Richtung Arnach. Vor Arnach, in einer Rechtskurve, kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 63jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der entgegenkommende Motorradfahrer, ebenfalls 63 Jahre alt, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn der L 317 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Der Schaden an den hochwertigen Motorrädern beläuft sich auf ca. 40000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell