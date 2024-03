Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny

Randalierer werfen Steine

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zogen bislang unbekannte Täter durch die Innenstadt von Isny und warfen Steine auf mindestens vier Pkw´s, eine Fensterscheibe einer Apotheke in der Espantorstraße und eine Gaststätte in der Ochsengasse. Die Scheiben wurden teilweise zerstört oder erheblich beschädigt. An den Pkw´s und Fensterscheiben entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell