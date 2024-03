Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Eine 48-Jährige muss nun mit Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Donnerstag gegen Mitternacht von einer Polizeistreife im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Während der Kontrolle konnten die Polizisten aus dem Fahrzeuginneren heraus Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest mit der Frau ergab über 0,5 Promille, woraufhin sie die Polizisten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde der 48-Jährigen untersagt und sie muss nun mit einem Fahrverbot, mehreren Punkten in Flensburg, sowie einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Ravensburg/Waldburg

Seniorin wird Opfer von Schockanruf

Eine 63-Jährige ist am Donnerstag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden und hat hierbei einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag, sowie Schmuck an Betrüger übergeben. Eine bislang unbekannte weibliche Täterin nahm telefonisch Kontakt zur Geschädigten auf und gab sich als Polizistin aus. Sie berichtete von einem angeblichen Verkehrsunfall, bei welchem ein Familienmitglied jemanden schwer verletzt haben soll und nun zur Abwendung einer Untersuchungshaft eine Kaution gezahlt werden muss. Die Seniorin schenkte der Unbekannten Glauben und händigte mutmaßlich im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15 Uhr einem männlichen Abholer bei der Liebfrauenkirche in Ravensburg Geld und Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro aus. Erst gegen Abend erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum möglichen Abholer unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Dieser soll kleiner als 177 cm sein und hatte eine helle Hautfarbe und dunkle Haare. Er soll unrasiert sowie mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem trug der Mann einen Rucksack, der voll bepackt gewesen sein soll. Die Übergabe fand Angaben des Opfers zufolge in der Kirchstraße vor der Filiale einer Bausparkasse statt.

Ravensburg

Erst geblitzt, dann Messanlage beschädigt

Ein 60-Jähriger muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten, nachdem er am Donnerstag gegen 17 Uhr eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in der Friedrichshafener Straße beschädigt hatte. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde der Mann mit seinem Fahrzeug kurz zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit von der Messanlage gemessen. Nachdem er dies bemerkt hatte, hielt er wenig später an, kam zurück und trat die Messanlage mit einem gezielten Tritt um. Er konnte im Nachhinein ermittelt werden und muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg rechnen. Der Sachschaden an der Messanlage kann noch nicht beziffert werden.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Eine Verkehrsunfallflucht mit rund 1.000 Euro Schaden ereignete sich am Donnerstag zwischen 9.10 Uhr und 9.40 Uhr in der Abt-Hyller-Straße. Der Lenker eines Renault parkte sein Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz und stellte beim Wiederkehren einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest. Den Ermittlungen zu Folge beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug beim rückwärts Ausparken den Renault. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten sucht nun Zeugen, welche Angaben zum möglichen Verursacher machen können, und bittet diese sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Mutmaßlich aufgrund von Unaufmerksamkeit hat sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der L 316 bei Mittelurbach ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Opel hinter dem Passat eines 76-Jährigen aus Bad Waldsee kommend in Richtung Volkertshaus. Als der Mann vor ihr auf Höhe Mittelurbach nach links abbiegen wollte und aufgrund des Verkehrs warten musste, erkannte die 49-Jährige dies zu spät und fuhr auf. Der Passat wurde durch den Aufprall nach links in den Grünstreifen geschoben und war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt wurde. Auch der Opel der 49-Jährigen wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Nach einer ersten Abklärung durch einen Rettungsdienst vor Ort wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Wolpertswende

Alleinbeteiligt von Straße abgekommen

Rund 15.000 Euro Schaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, welcher sich am Donnerstag kurz vor 8 Uhr auf der L 284 zwischen Mochenwangen und Zollenreute ereignet hat. Eigenen Angaben zu Folge fuhr eine 23-jährige Audi-Lenkerin eine Rechtskurve zu mittig an und bemerkte Gegenverkehr, dem sie ausweichen musste. In Zuge dessen kam sie mit ihrem Wagen zu weit nach rechts ins Bankett und steuerte gegen, was dazu führte, dass sie nach links von der Fahrbahn abkam. Der Audi kam im Graben zum Stehen und wurde anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen. Die 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Isny im Allgäu

Streitigkeiten vor Gaststätte

Eine körperliche Auseinandersetzung ereignete sich am Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Bisherigen Ermittlungen zu Folge drohte eine zunächst verbale Streitigkeit, an welcher unter anderem ein 37-Jähriger beteiligt war, zu eskalieren. Eine 36-Jährige versuchte den Streit zu schlichten, woraufhin ein 25-Jähriger ihr eigenen Angaben zufolge unvermittelt ins Gesicht schlug. Als die Frau daraufhin mit ihrem Handy die Polizei alarmieren wollte, soll ihr dieses von einem weiteren 32-jährigen Beteiligten aus der Hand gerissen und weggeworfen worden sein. Die beiden Tatverdächtigen gingen zunächst flüchtig, konnten aber durch die Polizei im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Die 36-Jährige erlitt durch den Schlag glücklicherweise keine schweren Verletzungen. Das Polizeirevier Wangen hat nun die Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Isny im Allgäu

Schmierereien in Schultoilette

Bislang unbekannte Täter verschmierten und beschädigten eine Toilette an einer Schule in der Rainstraße so, dass eine Spezialfirma diese reinigen musste. Die Türe wurde so stark demoliert, dass die Scharniere herausbrachen. In jüngster Zeit wurden die Toiletten immer wieder mit Exkrementen verunreinigt. Die Polizei schließt daher nicht aus, dass eine Challenge aus dem Internet der Hintergrund für die Verschmutzungen sein könnte. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu Wahrnehmungen in dieser Sache, insbesondere im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrspolizei zieht bei Kontrollen zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr

Sowohl ein 41-jähriger Audi-Fahrer, als auch ein 19-jähriger Renault-Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen, nachdem sie am Donnerstag von der Verkehrspolizei kontrolliert wurden. Beim Renault wurde im Zuge der Kontrolle festgestellt, dass das Fahrzeug unerlaubt tiefergelegt, sowie die Geräuschentwicklung des Fahrzeugs beeinflusst wurde. Nachdem der Fahrer die Polizisten zunächst zu einer Fachwerkstatt zur Prüfung begleiten musste, wurde festgestellt, dass in diesem Zustand die Betriebserlaubnis erloschen war. Der 19-Jährige musste sein Fahrzeug direkt nach Hause fahren und darf dieses erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Änderungen zurückgebaut sind. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle stellten die Polizisten bei dem Audi-Fahrer ebenfalls Veränderungen an dem Fahrzeug fest, die so nicht erlaubt sind. Das Fahrzeug wies Veränderungen im Bereich der Rad-/Reifenkombination, der Fahrtrichtungsanzeiger und einen sogenannten "Spoiler" auf, für welche der Fahrer keine Zulässigkeit nachweisen konnte. Auch dem Audi-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss nun - so wie der Renault-Fahrer - mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Leutkirch im Allgäu

Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr auf einem Parkplatz der "Bahnhofsarkaden" ein Fahrzeug beschädigt. Vermutlich mittels eines scharfen Gegenstandes zerkratzte der Unbekannte den Daimler eines 19-Jährigen entlang der ganzen Fahrzeuglänge. Der hierbei entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

