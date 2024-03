Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf

Uneinsichtiger Betrunkener landet im Polizeigewahrsam

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr hat ein alkoholisierter 35-Jähriger im Bereich Mangoldstraße randaliert und die Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst beschädigte er aus Wut darüber, dass ihm kein Alkohol mehr verkauft wurde, ein Regal in einem Lebensmittelmarkt. Im Anschluss begab sich der Mann auf den nahegelegenen Parkplatz einer Bank, wo er gegen eine Schranke trat und diese abriss. Eine Streife der Polizei konnte den Mann noch vor Ort antreffen. Mit ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten erteilten dem Randalierer einen Platzverweis für den Bereich der Mangoldstraße. Diesem kam er zwar nach, begab sich jedoch nicht wie zu erwarten wäre nach Hause, sondern zechte am Bahnhof weiter. Dort kam es gegen 22 Uhr zu einem weiteren Polizeieinsatz, da der Mann die Betreiber einer Gaststätte belästigte. Die eingesetzten Polizisten drohten dem 35-Jährigen deshalb an, dass er in Gewahrsam genommen wird. Er sicherte zu, nun mit dem Bus nach Hause zu fahren. Dies scheiterte jedoch, da der Betrunkene aggressiv gegenüber dem Fahrer des Busses war. Auf Grund dessen wurde er letztendlich von den Beamten in Gewahrsam genommen, sodass er seinen Rausch in einer Zelle des Polizeireviers Friedrichshafen ausschlafen musste. Die Kosten dafür hat der 35-Jährige nun zu tragen. Zudem wird er wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Überlingen

Unfall mit drei Verletzten auf der B 31

Sachschaden in Höhe von ca. 65.000 Euro ist am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall mit drei Verletzten auf der alten B 31 auf Höhe des Helios Spitals entstanden. Eine 22-jährige Linksabbiegerin übersah einen entgegenkommendes Subaru und nahm diesem mit ihrem BMW den Vorrang. Da der 78-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw nicht mehr ausweichen konnte, kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Subaru gegen einen verkehrsbedingt haltenden Renault und kam erst dann zum Stehen. Die 47-jährige Fahrerin des Renaults erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, ebenso die BMW-Fahrerin. Der Subaru-Fahrer wurde schwerer verletzt. Krankenwagen verbrachten die drei Verletzten ins nahe Krankenhaus, wo sie behandelt wurden. Die alte B 31 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für die Dauer von beinahe drei Stunden einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde über die neue B 31 umgeleitet.

