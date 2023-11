Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Rote Linie gegen häusliche Gewalt" - Start der neuen Kampagne der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Eulen Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

"Wir gemeinsam für LU!" Unter diesem Motto machen sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballbundesligist Eulen Ludwigshafen seit 2021 gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark.

In ihrer neuen Präventionskampagne wenden sich die Kooperationspartner gegen Häusliche Gewalt und senden die klare Botschaft: "Gewalt in einer Beziehung ist eine rote Linie, die nie überschritten werden darf!"

Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von Häuslicher Gewalt. Darunter fallen Straftaten wie beispielsweise Körperverletzung oder Stalking bis hin zu Tötungsdelikten. Zu helfen ist oftmals nicht leicht. Viele Betroffene schweigen aus Angst oder Scham und bringen die Taten nicht zur Anzeige. Weiterhin bestehen im sozialen Umfeld meist Hemmungen, das Thema häusliche Gewalt bei den Opfern anzusprechen, sofern sie erkannt wird.

Ziel der Kampagne ist es, die Bürgerinnen und Bürger über dieses wichtige Thema aufzuklären, zu sensibilisieren und die Hilfsangebote, die Betroffenen zur Seite stehen, aufzuzeigen.

Der Startschuss zur Kampagne ist das Heimspiel der Eulen Ludwigshafen am 29.11.2023 um 19:00 Uhr in der Eberthalle gegen den HC Elbflorenz Dresden. Angelehnt an den internationalen Tag gegen Gewalt am 25.11.2023. In den Tagen und Wochen nach dem Kampagnenauftakt folgt auf den Kanälen der Polizei eine Social-Media-Kampagne, die verschiedene Aspekte des Themas aufgreift und im Detail beleuchtet. Dabei geht es unter anderem um Auswirkungen von Gewalt auf betroffene Frauen, Kinder und das weitere soziale Umfeld. Zudem werden unterschiedliche Hilfsangebote der weiteren Kooperationspartner Frauenhaus, Interventionsstelle, Kinder-Interventionsstelle, Contra Häusliche Gewalt, Wildwasser und Solwodi vorgestellt. Die wichtige Arbeit dieser Organisationen soll so weiter bekannter gemacht werden. Betroffene häuslicher Gewalt sollen schnell an Informationen gelangen, wo sie welche Hilfe und Unterstützung erhalten Weitere Informationen zu der Aktion und den Kooperationspartnern finden Sie auf unserer Homepage: https://s.rlp.de/CRC14.

Bei der Auftaktveranstaltung sind die Partner der Kampagne zugegen, stellen das Projekt gemeinsam mit dem Sportverein vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Im Shop der Eulen erhalten Sie eigens für diese Kampagne designte Tassen und Jutebeutel. Der Erlös wird an das Frauenhaus Ludwigshafen gespendet. Wenn Sie das Projekt unterstützen oder sich informieren möchten, sind Sie herzlich willkommen.

Rückblick:

Die Kooperation zwischen den Eulen Ludwigshafen und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 wurde unter dem Motto "Wir gemeinsam für LU!" im Dezember 2021 ins Leben gerufen. Seitdem wurde viel bewegt. Der Sportverein und die Polizeidienststelle machen sich gemeinsam für Prävention stark und setzen sich für Werte wie Vertrauen, Respekt und Teamgeist ein. Im Rahmen der letzten Kampagne wurden bei einem Heimspiel der Eulen ältere Menschen über verschiedene Betrugsmaschen aufgeklärt. Aufgrund der herausragenden Konzeptionierung wurde das Projekt im Jahr 2022 mit dem dritten Platz des Landespräventionspreises ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Kooperationsprojekts: https://s.rlp.de/usa5B

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell