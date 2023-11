Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand mit Taser-Einsatz

Ludwigshafen (ots)

Nach vorausgegangenem Raub in einer Wohnung wurde am 16.11.2023 gegen 23 Uhr der 40-jährige Tatverdächtige durch Polizeikräfte an seiner Wohnadresse aufgesucht, um ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Der Tatverdächtige zeigte sich sofort aggressiv und reagierte auf keinerlei Anweisungen der Polizisten, sodass er fixiert werden musste. Hiergegen setzte er sich derart zur Wehr, dass das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) eingesetzt werden musste. Der 40-Jährige sowie die beteiligten Polizeikräfte blieben unverletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann zum Tatzeitpunkt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Aus diesem Grund wurde ihm in einer Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Da er sich auch im weiteren Verlauf aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell