Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, schwarzer Toyota gestohlen

Lengerich (ots)

Aus einer Grundstückeinfahrt an der Beethovenstraße in Hohne haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (25.05.23) ein Auto gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 23.00 Uhr am Mittwochabend und 08.00 Uhr am Donnerstagmorgen. Es handelt sich um einen schwarzen Toyota RAV4 mit dem Kennzeichen ST-T5000. Dieser parkte neben einem Einfamilienhaus. Der Wert des Wagens liegt im fünfstelligen Eurobereich. Wie der Toyota gestohlen wurde, ist unklar. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell