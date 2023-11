Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anruf von angeblichen Polizisten

Ludwigshafen (ots)

Gleich zweimal kam es am 16.11.2023 in Ludwigshafen zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Ein 71-Jähriger wurde gegen 02:00 Uhr von einem "anonymen" Anrufer kontaktiert, der sich als "Sven Seifert" von der Kriminalpolizei Ludwigshafen ausgab. Das Gespräch ging um einen angeblichen Einbruch in der Straße des 71-Jährigen und dass man eine Liste von Personen bei den Tätern gefunden habe, auf der auch der 71-Jährige stünde. Glücklicherweise war dem 71-Jährigen diese Betrugsmasche bekannt.

Am Abend desselben Tages rief ein Unbekannter bei einem 85-Jährigen, ebenfalls unter "anonym", an und gab sich als Polizei aus. Auch hier wurde der 85-Jährige über einen angeblichen Einbruch in der Umgebung informiert und nach Wertgegenständen gefragt. Auch der 85-Jährige kannte die Betrugsmasche und legte auf.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Fast immer zielen die Betrugsmaschen des "Enkeltricks" oder des "falschen Polizeibeamten" auf Seniorinnen und Senioren ab.

Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963 - 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" oder sogenannte "Schockanrufe" und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell