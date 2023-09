POL-AA: Rems-Murr-Kreis, Stand 03.09.2023, 10:30 Uhr

Aalen (ots) - Aalen: Pkw auf Autobahn in Brand geraten Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:40 Uhr, geriet ein VW Polo auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Ulm, auf Höhe Arlesberg, in Brand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entzündete sich hierbei der Motorraum des Fahrzeugs. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr aus Westhausen, die mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten ...

mehr