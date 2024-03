Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl aus Tabak-Shop

Ein 27-Jähriger muss mit gleich mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg rechnen, nachdem er am Dienstagnachmittag beim Ladendiebstahl in der Weißenauer Straße ertappt wurde. Ein Ladendetektiv wurde auf den Mann aufmerksam und beobachtete ihn dabei, wie er mehrere Artikel aus einem Tabak-Shop entwendete. Hieraufhin angesprochen, reagierte der Mann ausfallend und bedrohte den Ladendetektiv verbal. Eine hinzu gekommene Polizeistreife durchsuchte den Mann und konnte neben dem Diebesgut auch ein Messer und Betäubungsmittel feststellen. Die Gegenstände wurden von der Polizei beschlagnahmt und der Mann unter anderem wegen des Diebstahls, sowie Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Dabei könnte sich das Mitführen des Messer strafverschärfend auswirken.

Ravensburg

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Das Polizeirevier Ravensburg sucht einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, welcher am Parkplatz Scheffelplatz am Mittwoch gegen 20 Uhr sein Fahrzeug abgestellt hatte. Eine 35-Jährige Mazda-Fahrerin übersah beim rückwärts Ausparken ein hinter ihr geparktes Fahrzeug und beschädigte dies im Bereich des Hecks. Die Frau entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Später stellte sie sich bei der Polizei, wusste aber kein Kennzeichen des beschädigten Wagens. Sie konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen Pkw handelt. Das Polizeirevier Ravensburg sucht nun Zeugen zu dem Unfall, sowie den Geschädigten. Hinweise hierzu können unter Tel. 0751/803-3333 abgegeben werden.

Grünkraut

Verkehrsunfall auf der B 32

Rund 3.000 Euro Schaden und ein beschädigtes Verkehrszeichen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf der B 32 bei Grünkraut ereignet hat. Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer kam in einer langgezogenen Rechtskurve auf seiner Fahrbahn zu weit nach links, wobei er die Zugmaschine zwar wieder nach rechts korrigieren konnte, der Auflieger allerdings etwas ausscherte. Eine entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin konnte dem Lkw gerade noch ausweichen, eine hinter ihr fahrende 47-jährige Fiat-Lenkerin konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und der Auflieger beschädigte den linken Außenspiegel. Des Weiteren streifte die Fiat-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug bei einem Ausweichmanöver ein Verkehrszeichen, welches ebenfalls beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand und alle Verkehrsteilnehmer konnten nach der polizeilichen Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Weingarten

Unbekannte geben sich als Polizisten aus

Drei bislang unbekannte Männer gaben sich am Dienstagabend zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr im Stadtgarten als Polizeibeamte aus. Zwei der Männer gaben an, von der Kriminalpolizei zu sein, bei der dritten Person soll es sich um einen angeblichen Dolmetscher gehandelt haben. Offensichtlich wurde mindestens eine Person von den Männern "kontrolliert", wobei das Ganze offenbar von einer weiteren Person gefilmt wurde. Die Personen werden als um die 20 Jahre alt beschrieben, einer der Männer war ganz schwarz gekleidet, ein weiterer trug einen weißen Pullover und nach hinten gestylte Haare. Die Männer sollen vermutlich südländischer Herkunft sein. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Personen von den angeblichen Polizisten angesprochen wurden. Diese sowie Personen, die Hinweise auf die Männer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden, das wegen Amtsanmaßung ermittelt.

Weingarten

Lkw kollidieren bei Weingarten

Rund 50.000 Euro und eine Vollsperrung der Fahrbahn für vier Stunden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Weingarten ereignet hat. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zu Folge kam ein 39-jähriger Sattelzuglenker auf der engen Straße auf seiner Fahrbahn zu weit nach links, wobei sein Auflieger ausscherte und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der 48-Jährige entgegenkommende Lkw-Fahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver die Kollision zu verhindern, was allerdings misslang. Der Sattelzug des 39-Jährigen wies erhebliche Beschädigungen am Auflieger auf und wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Der Lkw des 48-Jährigen war indes nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe mit sechs Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung musste die L 317 für diese Zeit voll gesperrt werden.

Bad Waldsee

Alkoholisierter in Unfall verwickelt

Mit sowohl strafrechtlichen, als auch führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 65-Jähriger rechnen, nachdem am Mittwoch bei einer Verkehrsunfallaufnahme Polizisten Alkoholgeruch von ihm ausgehend wahrnahmen. Gegen 9 Uhr wurde die Polizeistreife zu einem Unfall auf einem Parkplatz Nahe der B 30 gerufen. Ein 60-Jähriger Lkw-Fahrer war beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz mit dem Fahrzeug des 65-Jährigen kollidiert. Noch während der Unfallaufnahme fiel der Senior den Polizisten auf, da er alkoholtypische Ausfallerscheinungen zeigte. Nachdem ein Alkoholtest über 1,7 Promille ergab, musste der Mann die Beamten in eine Klinik zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Waldburg

Diebe zapfen mehrere hundert Liter Diesel ab

Von Dienstag auf Mittwoch zapften Diebe auf dem Gelände eines Bauunternehmers in Waldburg mehrere hundert Liter Diesel ab. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Gelände im Ortsteil "Brachhäcker" und öffneten den verschlossenen Tank eines dort abgestellten Lkw. Hieraus entnahmen sie den Diesel im Wert von rund 350 Euro und entfernten sich daraufhin. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Argenbühl

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Von Dienstag auf Mittwoch kam es an der B 12 in Schaulings zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher das Dach eines Garagentors beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, beim Rangieren gegen das Dach gestoßen sein. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines blauen Kleinwagens ist verantwortlich für einen Verkehrsunfall, welcher sich am Mittwoch gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz bei den "Bahnhofsarkaden" ereignet hat. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge, fuhr die Frau mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte hierbei einen geparkten Daimler, sowohl am Außenspiegel als auch an der Fahrertür. Nach dem Unfall entfernte sich die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort. Ein Teil des Kennzeichens der Verursacherin lautete laut Zeugen "OA". Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen des Vorfalls, insbesondere eine weibliche Zeugin, die den Unfall offenbar auch beobachtet hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

