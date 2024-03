Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Gegen Leitplanke geprallt

Die Zufahrt zur B 467 in Richtung Ravensburg war am Mittwochmorgen für rund eine Stunde wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Gegen 8.30 Uhr prallte ein 24-Jähriger mit seinem BMW auf der Auffahrt mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in die Leitplanke. Während der 24-Jährige unverletzt blieb, war sein BMW derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Eriskirch

Unbekannter beschädigt Lkw

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrichshafener Straße an einem Lkw verursacht. Der Unbekannte streifte den Auflieger des Lkws, der kurzzeitig im Anlieferungsbereich abgestellt war, an der Seite. Dadurch wurden sowohl die Plane als auch die Befestigungsschnallen beschädigt und abgerissen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Immenstaad

Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der B 31 ist am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ein 75 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Im stockenden Verkehr fuhr der nachfolgende 24 Jahre alte Daimler-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf den Daimler des 75-Jährigen auf. Beide waren in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Während der 24-Jährige und die 74 Jahre alte Beifahrerin des Seniors leichte Verletzungen erlitten haben, wurde der 75-Jährige bei der Kollision schwer verletzt. Alle drei Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 23.000 Euro entstanden sein. Der Abschleppdienst lug beide Fahrzeuge auf. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 9.45 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen.

Meckenbeuren

Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag einen Pkw rundum zerkratzt, der in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/9432-0 um sachdienliche Hinweise.

Meckenbeuren

Unbekannter streift Fahrzeug

Wegen Unfallflucht ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren, nachdem am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Augenarztpraxis in der Max-Eyth-Straße ein VW Polo beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den VW hinten links und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07542/9432-0 melden.

Überlingen

Diebe entwenden hochwertiges Pedelec

Ein Pedelec im Wert von über 7.000 Euro haben Unbekannte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr am Fahrradständer einer Schule in der Obertorstraße entwendet. Das Fahrrad des Herstellers Specialized war mittels eines Schlosses gesichert. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen melden.

Markdorf

Unbekannter wirft Scheibe eines Hauses ein

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 28.2., und Samstag, 2.3., das Fenster eines Wohnhauses in der Mühlenstraße eingeworfen. Als Wurfwerkzeug nutzte der Unbekannte einen Stein. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

