Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Schwertransport-Fahrer beschädigt Pkw

Zu einem Unfall zwischen einem Schwertransport und einem Pkw ist es am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Auffahrt zur B 31 bei Kressbronn gekommen. Beim Abbiegen auf die Auffahrt scherte der Auflieger des Schwertransportes erheblich aus. Dadurch streifte er mit dem Heck den am Fahrbahnrand haltenden Mercedes einer 35-Jährigen. Auf dessen linker Fahrzeugseite sprangen deshalb sämtliche Scheiben. Zusätzlich entstanden erhebliche Kratzer im Lack des Fahrzeuges. Der Sachschaden am Mercedes liegt bei rund 7.000 Euro, während an dem Sattelzug kein offensichtlicher Schaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Schaufensterscheibe eingeschlagen

Ein 39-Jähriger hat am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr mutmaßlich aus Wut das Schaufenster eines Büros in der Ailinger Straße eingeschlagen. Zuvor konnte er in den Räumlichkeiten des in der Sozialarbeit tätigen Vereines nicht bedient werden. Deshalb ging der Mann nach draußen und schlug mehrfach gegen die Scheibe, wodurch diese letztendlich zu Bruch ging. Anschließend wollte der 39-Jährige mit dem Linienbus davonfahren. Dies gelang ihm jedoch nicht, da eine Streife der Friedrichshafener Polizei rechtzeitig vor Ort war und den Randalierer festnahm. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Friedrichshafen

Briefkasten beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter den Briefkasten einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Keplerstraße beschädigt. Gegen Mitternacht nahmen Zeugen einen lauten Knall wahr, der mutmaßlich durch einen Schlag auf den Briefkasten entstanden war. Am nächsten Tag stellte die Besitzerin fest, dass der Unbekannte die Klappe des Briefkastens eingedrückt und mit einem schwarzen Filzstift bemalt hatte. Zudem wurde dieser mit einer weißen, cremigen Substanz beschmiert, die die enthaltene Post ebenfalls in Mitleidenschaft zog. Hinweise zum Sachverhalt werden vom Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-3104 entgegengenommen.

Tettnang

Randalierer verursachen erheblichen Sachschaden

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Vandalen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeppelin- und der Ravensburger Straße. Unbekannte Randalierer rissen die Außenspiegel von mehreren Autos ab. Außerdem legten sie an einer Tankstelle die Zapfschläuche auf den Boden, rissen an einer Bäckerei Parkplatzschilder aus dem Boden und beschädigten ein Verkehrszeichen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 077542 9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ein Mini-Segway-Fahrer muss sich nicht nur wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten, sondern auch wegen des Benutzens eines Handys während der Fahrt. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen stellte den 37-Jährigen am frühen Montagabend in Oberuhldingen auf der Straße "Krummes Land" fahrend fest. Dabei bediente der Segway-Fahrer nebenher sein Handy. Auf Grund dessen kontrollierten die Beamten den Mann und sein Fahrzeug. Sie stellten fest, dass das Gefährt zulassungs- und versicherungspflichtig ist. Die Fahrt des 37-Jährigen endete an Ort und Stelle. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss zudem ein Bußgeld wegen der Handynutzung bezahlen.

Überlingen

Streit endet in Gefährlicher Körperverletzung

Am Überlinger Bahnhof ereignete sich am Montagabend um 22 Uhr ein laustarker Streit, in dessen Verlauf eine Person im Gesicht verletzt wurde. Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich ein Konflikt zwischen zwei Personengruppen entwickelt. In dessen Verlauf schlug ein etwa 25-jähriger Mann eine junge Frau mit einer Getränkedose. Diese erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mit zwei Begleitern, zuvor hatte ihn jedoch ein Zeuge fotografiert. Der Täter war mit einer schwarzen Daunenjacke, blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Er ist etwa 175 cm groß, hat schwarzes Haar und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 entgegen.

Meckenbeuren

Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr stoppten Beamte der Verkehrspolizei einen 22-jährigen Autofahrer auf der Ravensburger Straße, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten Verhaltensmuster fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Auf Grund dessen musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er muss sich nun, sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, wegen Fahrens unter Wirkung berauschender Mittel verantworten, was in einem mehrwöchigen Fahrverbot resultiert sowie ein empfindliches Bußgeld nach sich zieht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell