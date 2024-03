Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Kißlegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro hatte ein Überholmanöver am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der L 265 zwischen Knittelsbach und Schäferhaus zur Folge. Ein 29 Jahre alter VW-Fahrer hatte auf dem abschüssigen Streckenabschnitt in Richtung Schäferhaus einen Lkw überholt und dabei eine entgegenkommende Mazda-Fahrerin offensichtlich übersehen. In der Folge prallte der VW frontal in den Mazda, wobei sich der Pkw des Unfallverursachers überschlug und in einem angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Während sich der 29-Jährige wohl eher leichtere Verletzungen zuzog, musste die 59 Jahre alte Mazda-Fahrerin schwerverletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An beiden Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Um die Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe befand sich an der Unfallstelle auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell