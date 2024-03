Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte ein 49-jähriger Autofahrer, den Polizeibeamte am Dienstag gegen 1 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Eine Atemalkoholmessung ergab fast 1,3 Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankhaus begleiten musste. Der 49-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen.

Tettnang

Unbekannter zerkratzt Pkw

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend ein in der Grabenstraße geparktes Auto zerkratzt. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug gegen 18 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 23 Uhr zurückkam, stellte sie größere Kratzer im Lack der Fahrertür und der Motorhaube fest. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Friedrichshafen

Fahrerflucht nach Parkrempler

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstagmorgen zwischen 9.30 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Albrechtstraße einen BMW mutmaßlich beim Ausparken beschädigt hat, entfernte sich der Verursacher des Schadens am unerlaubt von der Unfallstelle. Der an der linken hinteren Fahrzeugseite entstanden Sachschaden am BMW beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang werden beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegengenommen.

Kressbronn

Betrug durch angeblichen Anlageberater - Polizei warnt erneut

Eine Seniorin hat in den vergangenen Wochen Ihr Erspartes an Betrüger verloren. Die Frau überwies Ende letzten Jahres insgesamt gut 50.000 Euro an einen vermeintlichen Finanzinvestor. Die Seniorin stieß über eine Online-Anzeige auf eine seriös wirkende Webseite, auf welcher mit einmaligen Renditechancen geworben wurde. Sie gab dort ihre Personalien ein und wurde im Anschluss telefonisch durch einen angeblichen Kreditmakler? kontaktiert. Dieser brachte die Frau dazu, ihr Geld zur angeblichen Anlage auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Im weiteren Verlauf gaukelten die Anrufer der Frau vor, dass sich erhebliche Gewinne angehäuft hätten. Nach etwa zwei Monaten wollte die Seniorin sich diese auszahlen lassen. Dafür sollte die Frau zusätzlich 10.000 Euro überweisen. Durch diese Forderung wurde die Geschädigte misstrauisch und entschloss sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Die Ermittler warnen erneut vor vermeintlich rentablen Geldanlagen mit utopischen Renditen: Seien Sie vorsichtig bei Geldanlagen in Krypto-Währung und bei Überweisungen ins Ausland. Vergleichen Sie die marktüblichen Renditen und die Trading-Plattformen, bevor Sie Geld überweisen.

Eriskirch

Sachbeschädigung durch Steinwurf

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Lebensmittelmarktes in der Friedrichshafener Straße erheblich beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Täter einen Stein mehrfach gegen die Scheibe geworfen und so einen Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich verursacht. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Langenargen unter der Rufnummer 07543/9316-0 entgegen.

Langenargen

E-Bikes mit Anhänger von Grundstück geklaut

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter zwei E-Bikes und einen Fahrradanhänger mit einem Gesamtwert von rund 7000 Euro entwendet. Ein zunächst unbekannter Täter begab sich auf ein Privatgrundstück in der Tannenstraße in Bierkeller-Waldeck und fand dort die beiden Fahrräder und den Anhänger vor. Die Fahrzeuge waren durch ein Fahrradschloss gesichert, was den Täter jedoch nicht daran hinderte, sie mitzunehmen. Bei den Rädern handelt es sich um Pedelecs der Marke Haibike. Das Modell Xdurao ist rot, das Modell X Duro Hadrseven silberfarben. Der blaue Fahrradanhänger ist das Modell Chariot Cross 2 von der Firma Thule. Da einige Tage vor der Tat Zeugen ein weißer Sprinter im Bereich des Grundstücks aufgefallen war, schließen die Ermittler einen Zusammenhang zu dem Diebstahl nicht aus. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Sprinter oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07543/9316-0 mit dem Polizeiposten Langenargen in Verbindung zu setzen.

Owingen

Mehrere Diebstähle aus Garagen

Ein unbekannter Täter hatte es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Gegenstände aus in Garagen unverschlossen abgestellten Autos abgesehen. Im Wohngebiet an der Kreuzstraße begab sich der Täter in insgesamt drei Garagen und entwendete aus jeweils unverschlossenen Fahrzeugen Dokumente und kleine Mengen an Bargeld. Hinweise zu den Taten werden beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 entgegengenommen.

Meersburg

Hoher Schaden durch Schockanruf

Ein Betrüger hat am Donnerstagnachmittag 22.000 Euro erbeutet, indem er einer Seniorin eine Notsituation vortäuschte. Die Frau erhielt einen Anruf, in dessen Verlauf sich ein Mann als Staatsanwalt ausgab. Er schilderte, dass die Tochter der Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zunächst verlangte der Anrufer 47.000 Euro als angebliche Kaution dafür, dass die Tochter nicht in Haft kommt. Nachdem der vermeintliche Staatsanwalt die Seniorin über ihre finanziellen Verhältnisse ausgefragt hatte und zusätzlich einen angeblichen Richter mit der Frau verband, wurde eine Kaution in Höhe 22.000 Euro vereinbart. Wenige Stunden nach Beendigung des Gespräches erschien eine unbekannte Frau am vereinbarten Übergabeort im Alten Ortsweg und nahm das Bargeld in vereinbarter Höhe entgegen. Die Abholerin soll etwa 20 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Sie sei etwa 160 bis 170 cm groß, hat schwarzes, langes Haar und einen südländischen, dunkleren Teint. Die Frau trug eine schwarze Jacke und einen dunklen Schal. Sie sprach bei der Abholung nicht. Am selben Tag wurde eine weitere ältere Frau aus Meersburg auf die gleiche Weise kontaktiert. Diese glaubte dem Anrufer jedoch nicht und beendete das Gespräch nach kurzer Zeit. Zeugen, die die Übergabe im Alten Ortsweg beobachtet haben, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07532/4344-3 mit dem Polizeiposten Meersburg in Verbindung zu setzen.

