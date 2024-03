Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Tettnang

Brand im Garten

Rund 4.000 Euro Schaden entstand bei einem Brand in der St.-Aignan-Straße am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr. Eine Anwohnerin verständigte die Feuerwehr und die Polizei, nachdem sie bemerkt hatte, dass die in ihrem Garten befindlichen Müllsäcke in Brand geraten waren. Durch das schnelle Handeln der Freiwilligen Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen anrückte, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Flammen beschädigten Buschwerk, Terrassenmobiliar sowie ein Fenster an der Fassade des Hauses. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Tettnang

Straßenlaterne überfahren und gegen Mauer geprallt

Rund 15.000 Euro Schaden, je eine beschädigte Straßenlaterne und eine Mauer, sowie ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Sonntagmorgen in der Moosstraße. Laut Angaben eines 73-jährigen Ford-Lenkers kam dieser gegen 8.20 Uhr aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Straße ab, überfuhr eine Straßenlaterne und prallte anschließend gegen eine an die Fahrbahn angrenzende Mauer. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme meldete sich ein Anwohner bei der Polizei und gab an, dass durch den Unfall ein Steinschlag an seiner Fensterscheibe entstanden sei. Der Senior überstand den Unfall unverletzt.

Tettnang

Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 7 Uhr aus einer Tiefgarage im Kronengäßle vier hochwertige Fahrräder im Wert von rund 21.000 Euro entwendet. Die Tiefgarage ist nicht öffentlich zugänglich, weshalb Bestandteil der Ermittlungen ist, wie sich der Täter offensichtlich ohne Gewalteinwirkung Zugang hierzu verschafft hat. Die Fahrräder der Hersteller Centurion und Simplon waren jeweils mittels eines Schlosses am Hinterrad gesichert. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt Hinweise zum Täter oder verdächtigen Wahrnehmungen sowie zum Verbleib der Fahrräder unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Owingen

Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 8 Uhr und 22 Uhr in ein Zimmer eines Wohnheims in der Alpenstraße eingebrochen. Bei der Tat kamen unter anderem Wertgegenstände und zwei Fernseher abhanden. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Zimmer. Ein Zeuge beobachtete zwei verdächtige Männer, welche ungefähr Mitte 20 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, sowie beide mit einer schwarzen Jacke bekleidet waren. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Alkoholisiert mit dem Lkw unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 30-Jähriger verantworten, nachdem er am Sonntag gegen 21.30 Uhr von einer Polizeistreife auf der L 207 zwischen Deggenhausertal und Obersiggingen kontrolliert wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest, weshalb sie bei ihm einen Alkoholtest durchführten. Das Ergebnis zeigte über ein Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Seinen Führerschein musste der Mann anschließend bei den Beamten abgeben und muss nun sowohl führerscheinrechtliche, als auch strafrechtliche Konsequenzen fürchten.

