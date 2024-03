Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Nach einem Ladendiebstahl am Samstagnachmittag in einem Baumarkt in der Otterswanger Straße hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Ein 33-Jähriger hatte ein Werkzeugset im Wert von über 100 Euro in seinen Hosenbund gesteckt und war dabei von einem Ladendetektiv beobachtet worden. Als er von dem Ladendetektiv nach der Kasse angesprochen wurde, wollte der Tatverdächtige flüchten, wobei er seinem Gegenüber unter anderem auf die Hand schlug. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Gammertingen

Spritztour endet in Polizeigewahrsam

Eine Spritztour hat am Sonntagnachmittag für einen 46-Jährigen in Polizeigewahrsam geendet. Ein Bekannter hatte die Polizei verständigt, nachdem der stark alkoholisierte 46-Jährige seinen Ford auf einem landwirtschaftlichen Anwesen abgestellt hatte und starke Stimmungsschwankungen zeigte. Ein Alkoholtest bei dem Mann, der sich fortlaufend aggressiv verhielt und darüber hinaus unter anderem eine Rettungssanitäterin beleidigte, ergab über 1,1 Promille. Gegen den 46-Jährigen wurden daher Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung eingeleitet, zudem ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Seine Reise endete nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus in der Arrestzelle des Polizeireviers. Ein 28-Jähriger, der den Pkw vor dem Eintreffen der Polizeistreife auf dem Gelände kurz um geparkt hatte, wird ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Er war mit über drei Promille alkoholisiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell