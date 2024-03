Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall

Ravensburg /Grünkraut/ Staig (ots)

Am Samstagabend, etwa gegen 20:00 Uhr kam es auf der B32 bei Grünkraut/Staig zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Fußgänger ums Leben kam. Zuvor fuhr er gemeinsam mit seiner Ehefrau mit dem Bus von Ravensburg kommend in Richtung Wangen bis zur Haltestelle nach Grünkraut/Staig. Beide verließen den Bus und wollten hinter dem wieder anfahrenden Linienbus die B32 auf die andere Straßenseite nach Staig überqueren. Hierbei übersah der Mann offensichtlich den aus Richtung Gullen kommenden Pkw. Er wurde von dem Pkw erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ehefrau bleib unverletzt. Zwei Personen im Pkw erlitten einen Schock und mussten ambulant behandelt werden. Am Pkw Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, zu der auch ein Unfallgutachter hinzugezogen wurde, musste die Straße bis gegen 24.00 Uhr komplett gesperrt werden. Neben Notarzt und zwei Rettungswagen war auch das THW zur Ausleuchtung mit 10 Mann vor Ort.

