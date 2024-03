Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Freitag in der Zeit von 06.45 Uhr bis 12.00 Uhr einen auf dem Parkplatz beim Stephanuswerk in der Maierhöfener Straße geparkten Opel. Am Fahrzeug, bei welchem die komplette rechte Seite beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, welche den Unfall gegebenenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Weinende Frau landet im Krankenhaus

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich eine 49-jährige Frau welche am Freitagabend gg. 20.00 Uhr in der Waldseer Straße auf dem Gehweg von der Polizei weinend angetroffen wurde. Nachdem sie sich nicht beruhigen ließ und sich die Beamten von ihr übelste Beleidigungen anhören mussten, wurde sie zum Polizeirevier nach Weingarten verbracht. Auch hier ließ sie sich nicht beruhigen und schlug ihren Kopf mehrmals auf den Boden. Deshalb wurde sie zur weiteren Abklärung ins Zentrum für Psychiatrie nach Weissenau in ärztliche Obhut verbracht.

Ravensburg

Drogen in der Hosentasche versteckt

Am Freitag gegen 23.20 Uhr beobachtete eine Polizeistreife des Polizeireviers Ravensburg zwei Personen in der Straße Im Pannenstiel, welche sich hektisch etwas in die Hosentasche steckten. Bei der Durchsuchung der 20- und 21-jährigen Männer konnten die Beamten bei jedem ein Papiertütchen mit unerlaubtem Betäubungsmittel auffinden. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Beide müssen sich wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

