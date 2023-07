POL-EL: Börger - Müll in Brand geraten

Meppen (ots) - Am Mittwoch kam es an der Straße Am neuen Markt in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Die 51-jährige Fahrerin eines beabsichtigte gegen 10.50 Uhr, mit ihrem Pkw in einer Parkbucht zu wenden. Dabei übersah sie einen 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden ...

