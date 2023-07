POL-EL: Veldhausen - BMW beschädigt

Meppen (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der B402 in Meppen gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in den Niederlanden beabsichtigten niederländische Einsatzkräfte einen Transporter zu kontrollieren. Dieser Kontrolle entzogen sich der 27-jährige Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. In Meppen beabsichtigten die beiden Männer an der ...

mehr