Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kieslaster prallt gegen Baum - weiterer Unfall ist die Folge

Ebersbach-Musbach (Landkreis Ravensburg) (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der L 286 zwischen Aulendorf und Ebersbach ereignet hat. Der 57 Jahre alte Lenker eines Kieslasters war in Richtung Aulendorf unterwegs und kam im dortigen Waldstück nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Laster gegen einen Baum, der in der Folge nach rechts über die Fahrbahn kippte. Zeitgleich kam ein 62-jähriger Suzuki-Fahrer entgegen, vor dem der Baum unmittelbar auf die Straße fiel. Der 62-Jährige konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Baum. Während der Sachschaden am Kieslaster auf rund 50.000 Euro beziffert wird, beträgt der Schaden am Suzuki rund 5.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zur Beseitigung des Baumes an, während sich Abschleppunternehmen um den Lastwagen und den Suzuki kümmerten. Die Landesstraße war bis kurz nach 15.30 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

