Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Exhibitionist belästigt Schülerin

Im Bereich einer B30-Unterführung bei Weissenau ist am Donnerstagnachmittag ein 83-jähriger Exhibitionist in Erscheinung getreten. Der Mann soll zunächst in einem geparkten Auto gesessen und augenscheinlich auf Passantinnen gewartet haben. Als eine 18-jährige Frau vorbeiging, sei er mit entblößtem Geschlechtsteil ausgestiegen und habe sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Eine Zeugin, die auf die Situation aufmerksam geworden war, verständigte umgehend die Polizei. Zwischenzeitlich hatte sich der Tatverdächtige mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit entfernt. Da das Kennzeichen des Autos bekannt war, konnte der Mann im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife des Polizeireviers Ravensburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Senior, der in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Fällen strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, muss nun erneut mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Ravensburg geführt. Zeugen der Tat und Personen, die von dem Tatverdächtigen belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751/803-4444 bei den Ermittlern zu melden.

Leutkirch

Einbruch misslingt

Erfolglos blieb ein Einbruchsversuch in der Fürst-Erich-Straße in Unterzeil. Zwischen Samstag- und Dienstagmittag versuchte ein unbekannter Täter die Eingangstür eines Hauses mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, zog der Einbrecher unverrichteter Dinge von Dannen. Hinweise zu der Tat und dem bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Rufnummer 07561/8488-0 entgegen.

Schlier

Angeblicher Straßenbauarbeiter erbeutet Schmuck und Bargeld

Der dreisten Masche eines Haustürbetrügers ist am Donnerstag um die Mittagszeit eine Seniorin aufgesessen. Ein angeblicher Straßenbauarbeiter klingelte an einem Haus im Schlierer Tödiweg. Er teilte der Bewohnerin mit, dass auf Grund von Straßenarbeiten Wasser in den Keller des Gebäudes eindringen könnte. Zur Überprüfung sämtlicher Wasserleitungen führte die Dame den Mann durch das gesamte Gebäude. Da keine Schäden festgestellt werden konnten, verabschiedete er sich schnell wieder. Im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Der etwa 25 Jahre alte Dieb hatte kurzes, braunes Haar und soll makelloses deutsch gesprochen haben. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke. Zeugen und weitere Geschädigte, die ebenfalls einen Besuch des Mannes erhalten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Grünkraut

Plastikschaf mutwillig beschädigt

Vandalen zum Opfer gefallen ist ein Plastikschaf, das im Vorgarten der evangelischen Kirchengemeinde in Grünkraut aufgestellt war. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag demolierte ein unbekannter Täter die Figur im Wert von mehreren hundert Euro. Derselbe Sachverhalt ereignete sich bereits im Frühjahr 2023. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Rufnummer 0751/803-3333 entgegen.

Isny im Allgäu

Unter Drogenbeeinflussung gefahren

Ein 18-Jähriger muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot sowie Punkten in Flensburg rechnen, nachdem er am Donnerstagabend offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug lenkte. Der Wagen fiel den Beamten zunächst auf, da der Fahrer ohne eingeschaltetes Licht unterwegs war. Im Laufe der Kontrolle konnten die Polizisten Anhaltspunkte für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung gewinnen. Der Mann musste die Beamten in eine Klinik zur Blutentnahme begleiten, wo ein durchgeführter Vortest positiv auf Betäubungsmittel ausfiel. Der 18-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und wird nun entsprechend angezeigt.

Wangen im Allgäu

Im Rausch und ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Mit knapp zwei Promille und unter Betäubungsmitteleinfluss wurde ein 24-Jähriger am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr im Stadtgebiet auf einem E-Scooter fahrend von einer Polizeistreife ertappt. Zunächst wurde der Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, wobei die Beamten von ihm ausgehenden deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen. Darüber hinaus konnten auch typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, was ein Vortest belegte. Der Mann musste die Beamten im Anschluss zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss erwartet den 24-Jährigen auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Der Versicherungsschutz für den E-Scooter war seit Mitternacht erloschen.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12 Uhr zwischen einem 67-jährigen Citroen-Fahrer und einem gleichaltrigen VW-Lenker entstand rund 35.000 Euro Sachschaden. Der Citroen-Fahrer verließ eine Hofeinfahrt in der Straße "Am Achener Hof" und wollte in diese einbiegen, übersah jedoch den VW des 67-Jährigen, welcher die Straße bereits befuhr. Da der VW-Fahrer sich ersten Ermittlungen zu Folge zu weit links auf seiner Fahrbahn befand, kam es zum Unfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Frauenbergstraße auf Höhe der dortigen Tankstelle ereignet hat. Ermittlungen zu Folge wollte ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer nach links auf das Tankstellengelände einbiegen, als ein von hinten herannahender 18-jähriger Motorradfahrer den Mercedes links überholte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, wobei das Motorrad gegen einen an der Tankstelle geparkten Ford geschleudert wurde. Dieser wurde ebenfalls beschädigt. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Da die eine alarmierte Polizeistreife während der Unfallaufnahme beim Mercedes-Fahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser über 0,3 Promille ergab, musste der 69-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Den Senior erwarten nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Baindt

Opfer wird bei angeblichem Anlagebetrug doppelt ausgenommen

Rund 40.000 Euro Erspartes hat ein Mann in den vergangenen Monaten an Betrüger verloren. Der Senior war im Internet auf eine seriös wirkende Geldanlage in Kryptowährungen gestoßen und hatte sich zunächst nur registriert. Ein angeblicher Broker kontaktierte den Mann wenig später telefonisch und überzeugte ihn davon, zunächst einen Betrag von 50 Euro auf ein ausländisches Konto zu investieren. Dem kam das spätere Opfer nach. Der Broker meldete sich immer wieder und spielte dem Senior vor, dass sein geringer Einsatz inzwischen auf mehrere tausend Euro angewachsen sei. Als der Mann den Gewinn ausbezahlt bekommen wollte, behauptete der Betrüger, dass die Anlage nun bereits auf 75.000 Euro angewachsen sei und eine Gebühr von gut 17.000 Euro für den Umtausch der Kryptowährung und eine weitere Gebühr in Höhe von 25.000 Euro für die Auszahlung fällig sei. In der Annahme, den Gewinn ausbezahlt zu bekommen, überwies der Senior die Beträge. Danach brach der Kontakt zu den angeblichen Brokern ab. Mehrere Wochen später meldete sich ein weiterer Betrüger, der dem Opfer angeblich bei der Rückholung des Geldes helfen wollte. Um einen Geldfluss nachzuweisen, müsse das Opfer erneut einen fünfstelligen Euro-Betrag auf das ausländische Konto überweisen, um sein Geld zurück zu erhalten. Dies verweigerte der Geschädigte, woraufhin der vermeintliche Helfer dem Senior vorschlug, mehrere Beträge auf sein Konto zu überweisen, die dieser im Anschluss wieder auf das ausländische Konto überweisen solle. Dem kam der Geschädigte gutgläubig nach - bis er vom Geldwäschebeauftragten seiner Bank kontaktiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut die Bevölkerung vor diesen und ähnlichen Betrugsformen. In den vergangenen Monaten kam es vermehrt vor, dass Opfer ihre Ersparnisse mit angeblichen Geldanlagen verloren haben. Dabei gehen die Betrüger anfangs immer auf ähnliche Weise vor. Sie locken im Internet mit hohen Erträgen bei niedrigem Einsatz. Investitionen von nur 50 bis 250 Euro scheinen anfangs kein großes Risiko mitzubringen. Mit der Aussicht auf hohe Gewinne lassen sich die Opfer jedoch schnell überzeugen, mehr Geld "anzulegen" oder hohe Gebühren für eine angebliche Auszahlung zu zahlen. Die Ermittler empfehlen, keinesfalls Geld auf ausländische Konten zu überweisen und die marktüblichen Erträge zu vergleichen. Utopische Renditen sowie die Investition in Kryptowährungen sollten Sie misstrauisch machen. Seriöse Unternehmen gehen nicht direkt auf Kunden zu, um sie von einer Geldanlage zu überzeugen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Wolpertswende

Unbekannte entwenden Pedelec

Zwei Pedelecs im Wert von rund 5.000 Euro haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag vor einem Wohnhaus im Sportplatzweg gestohlen. Die beiden Fahrräder der Hersteller Focus Jarifa 2 und Focus Thron waren verschlossen vor dem Haus abgestellt. Hinweise auf die Tat oder zum Verbleib der Pedelecs nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell