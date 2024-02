Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann fährt erneut alkoholisiert

Beamte des Polizeireviers Ravensburg wurden am Mittwoch gegen 12 Uhr zu einer randalierenden Person in die Weingartshofer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Polizisten war der 48-Jährige zwar friedlich, roch jedoch deutlich nach Alkohol. Da der Mann offenbar zuvor mit seinem Fahrzeug gefahren war, wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille, woraufhin die Polizisten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort von den Beamten einbehalten. Bereits am Tag zuvor war der 48-Jährige alkoholisiert im Straßenverkehr aufgefallen (wir berichteten), weswegen er nun erneut mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

Ravensburg

Straßenleitpfosten umgefahren und geflüchtet

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete am Mittwoch gegen 17.40 Uhr, dass der Fahrer eines schwarzen Mercedes zwei Straßenleitpfosten an der Abfahrt "Ravensburg Nord" der B 30 in Fahrtrichtung Friedrichshafen beschädigt habe. Der unbekannte Fahrer kam offensichtlich nach links von der Fahrbahn ab, wodurch die Leitpfosten aus der Verankerung gerissen wurden, und setzte dann seine Fahrt weiter in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Fahrzeug aufgenommen und nimmt Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Willkürlich Fahrzeuge zerkratzt

In der Karmeliterstraße haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, bislang unbekannte Täter drei Fahrzeuge zerkratzt. Alle Fahrzeuge waren am rechten Fahrbahnrand abgestellt und wurden offensichtlich im Vorbeigehen auf dem Gehsteig jeweils an der Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich bisher auf rund 3.000 Euro. Die Ermittler schließen jedoch nicht aus, dass weitere Fahrzeuge durch die Täter zerkratzt wurden. Hinweise zu den Unbekannten, aber auch zu weiteren zerkratzten Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wilhelmsdorf

Unbekannte stehlen Mini-Traktor

Vom Gelände einer Fachklinik in der Riedhauser Straße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 19.2., und Dienstag, 27.2., einen roten Mini-Traktor des Herstellers "Kubota" entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Garage und schlossen den Minischlepper mutmaßlich kurz. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Gefährt, das eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich 14 km/h hat, in der Nähe aufgeladen und abtransportiert wurde. Der Wert des Traktors wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Baienfurt

Dachs verursacht mehrere Unfälle

Gleich mehrere Folgeunfälle hat ein Wildunfall am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf der L 314 gefordert. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer war von Bergatreute aus kommend in Richtung Baienfurt unterwegs. Etwa auf Höhe der Löffelmühle überfuhr er einen Dachs, der die Fahrbahn queren wollte. Da das verendete Tier noch auf der Fahrbahn lag und die Unfallstelle nicht sofort abgesichert werden konnte, fuhren zwei weitere Autos über den Kadaver. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt gut 4.000 Euro. Nachdem die Unfallstelle abgesichert war, näherte sich eine Seat-Fahrerin. Als diese den Dachs liegen sah, bremste sie ab. Einer ihr folgenden VW-Fahrerin war es nicht mehr möglich auszuweichen, weshalb deren Fahrzeug wuchtig mit dem Heck des Seat kollidierte. Dabei zogen sich die beiden Frauen im Alter von 20 und 30 Jahren leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem wurden die zwei demolierten, nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt. Die an diesen entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ungefähr 32.000 Euro. Die L 314 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Wangen

Frau nach Ladendiebstahl verletzt

Eine Verkäuferin, die sich am Mittwoch kurz nach 18 Uhr in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße einem flüchtenden Ladendieb in den Weg gestellt hat, ist dabei verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entwendete ein Kind mehrere Waren von geringem Wert, während drei weitere Kinder Schmiere standen. Dabei wurden sie von zwei Ladendetektiven beobachtet und nach Passieren der Kasse angesprochen. Eines der Kinder flüchtete jedoch, und stieß bei seiner Flucht die im Weg stehende Verkäuferin gegen die Eingangstür. Einer der Detektive konnte den Jungen einholen und festhalten. Die Frau wurde indes zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Kinder wurden von den alarmierten Polizisten im Anschluss ihren Eltern übergeben

Isny

Ohne Führerschein und Versicherungsschutz mit dem Motorrad unterwegs

Ein 18-Jähriger war am Mittwochnachmittag bei Kleinhaslach mit einem Motorrad auf dem Gehweg an der Salzstraße unterwegs. Dies wurde durch eine Streife des Polizeireviers Wangen beobachtet, weshalb der Motorradfahrer genauer in Augenschein genommen wurde. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass dieser keinen Führerschein hat. Zudem war das Motorrad weder angemeldet noch versichert. Auf Grund dessen muss der Mann nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Im Anschluss an die Kontrolle hatte der 18-Jährige keine andere Wahl, als sein Fahrzeug nach Hause zu schieben.

Kißlegg

Polizei ermittelt wegen zwei Einbrüchen in Zaisenhofen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in zwei Gebäude in der Friedrich-List-Straße eingebrochen. Zunächst gelangten sie über ein aufgehebeltes Fenster in die Büroräumlichkeiten eines Unternehmens. Dort entwendeten sie Bargeld aus zwei Kassen. Offenbar um weitere Beute zu machen, stiegen die Täter zudem in eine nahegelegene Werkstätte ein. Auch dort begaben sich die Einbrecher in die Büros. Sie fanden einen verschlossenen Safe vor und öffneten diesen unter erheblicher Gewaltanwendung. Aus dem Tresor entwendeten die Täter ebenfalls Bargeld. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Rufnummer 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei eingeleitet, nachdem am Mittwochvormittag zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Unfall weiterfuhr. Der Unbekannte kollidierte mit einem Skoda, der auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher kollidierte hierbei vermutlich beim Rangieren mit dem Skoda. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem unbekannten Verkehrsteilnehmer um den Fahrer eines Lkw oder größeren Fahrzeugs handeln. Am Heck des Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Lkw oder dessen Fahrer geben können, mögen sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 melden.

