Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf einen vorausfahrenden Wagen in der Löwentaler Straße aufgefahren und danach einfach geflüchtet ist am Mittwoch kurz vor 11 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer. Eine Mazda-Fahrerin war in Richtung Charlottenstraße unterwegs und musste an der Kreuzung zur Ailinger Straße verkehrsbedingt anhalten. Der Unbekannte fuhr auf den Mazda auf, richtete Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an und setzte seine Fahrt im Anschluss nach rechts in Richtung Ehlersstraße fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Bermatingen

Historische Straßenlaterne beschädigt

Unbekannte Vandalen haben am Samstagabend zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr in der Kellhofstraße eine historische gusseiserne Straßenlaterne offenbar mutwillig umgeknickt. Der Sachschaden an der beschädigten Laterne wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Hinweise von etwaigen Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden unter Tel. 07544/9620-0 vom Polizeiposten Markdorf entgegengenommen.

Markdorf

Senior bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Schwerste Verletzungen hat sich ein 81-jähriger Mann zugezogen, als er am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Meersburger Straße in Ittendorf mit seinem E-Bike gestürzt ist und von einem Lastwagen erfasst wurde. Der Senior war mit seinem Elektro-Rad, das bis 45 km/h unterstützt wird, verbotenerweise entgegen der Fahrtrichtung auf dem Geh- und Fußweg unterwegs. Als er an Mülltonnen vorbeifahren wollte, wich er unglücklich aus und verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Rad. Der 81-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Sattelzug erfasst, dessen 68-jähriger Fahrer nicht entscheidend ausweichen konnte. Der Senior wurde nach der Erstversorgung des Rettungsdienstes mit lebensbedrohlichen Verletzungen auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht. Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrtstraße Ittendorf bis kurz nach 15 Uhr gesperrt.

Markdorf

Unfallverursacher deutlich alkoholisiert angetroffen

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr zwischen Markdorf und Unterraderach hat die Polizei Überlingen strafrechtliche Ermittlungen gegen den Verursacher eingeleitet. Der 41-Jährige war auf der K 7742 in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kam in einer Linkskurve, mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes stürzte einen Abhang hinab, beschädigte rund 150 Meter Weidezaun und kam auf einer Rinder-Wiese zum Stehen. Der 41-Jährige zog sich eher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Eine Polizeistreife, die den Mann im Krankenhaus aufsuchen wollte, um dessen Verkehrstüchtigkeit zu überprüfen, musste feststellen, dass er von dort rasch das Weite gesucht hatte. Er meldete sich erst später bei der Polizei. Weil eine Atemalkoholmessung rund 1,2 Promille ergab, musste der Mann zwei Blutproben sowie auch umgehend seinen Führerschein abgeben. Bei dem Verkehrsunfall entstand an seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, rund 20.000 Euro Sachschaden. Darüber hinaus dürfte der Flurschaden und der Schaden am Weidezaun nicht unerheblich ausfallen. Der 41-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell