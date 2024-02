Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zehn Personen in Pkw, davon acht nicht angeschnallt

Mit der Anschnallpflicht nicht so genau nahmen es die Insassen eines VW Touran, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagabend im Stadtgebiet kontrollierte. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt zehn Personen, davon auf der Rückbank vier Kinder, die zudem auf dem Schoß von Erwachsenen saßen. Nachdem lediglich der Fahrer und der Beifahrer einen Sicherheitsgurt angelegt hatten, mussten die vier erwachsenen Mitfahrer jeweils ein Verwarngeld zahlen. Außerdem wurde die Weiterfahrt in dieser Besetzung untersagt.

Meßkirch

Unfallflucht

Nicht unerheblich beschädigt wurde ein schwarzer Skoda offenbar durch eine Unfallflucht, der am Dienstag im Zeitraum zwischen 12.30 und 21 Uhr auf dem Firmenparkplatz eines Paketdienstleisters im Industriepark abgestellt war. Mutmaßlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker die gesamte linke Fahrzeugseite des Skoda zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Stetten a. k. M.

Diebstahl von Elektrokabeln

Vom Lagerplatz eines Bauunternehmens in der Schlossgartenstraße haben unbekannte Täter im Laufe der vergangenen Woche rund 60 Meter eines Erdkabels gestohlen. Sie rollten das Kabel mit einem Gesamtgewicht von rund 300 Kilogramm von einer Kabeltrommel ab und transportierten es auf bislang unbekannte Weise ab. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen des Metalldiebstahls und bittet unter Tel. 07573/815 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Nachdem bereits am Wochenende die Realschule beschmiert worden war, hat mutmaßlich derselbe Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag auch an der Kasimir-Walchner-Schule eine Schmiererei hinterlassen. Durch die etwa zwei mal zwei Meter große Sprüherei entstand auch hier nicht unerheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet mögliche Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Vergessene Herdplatte führt zu Schwelbrand

Großes Glück hatte der 42-jährige Bewohner einer Wohnung in der Straße "Beim Holderstock" gestern Vormittag. Er hatte offenbar einen Kochtopf auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen und sich danach mutmaßlich schlafen gelegt. Durch den folgenden Schwelbrand am Herd und die dadurch entstehende Rauchentwicklung löste der Rauchmelder in der Wohnung aus, auf welchen der im Nachbargebäude tätige Schornsteinfeger später aufmerksam wurde. Dieser fand den 42-Jährigen in der Wohnung schlafend vor und brachte ihn ins Freie. Ein Rettungsdienst lieferte den Bewohner, der möglicherweise unter Alkoholeinwirkung stand, mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ein. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Wie sich herausstellte, löste der Rauchmelder laut Mitbewohnern bereits gegen 9 Uhr aus, der Schornsteinfeger wurde jedoch erst gegen 12.45 Uhr auf die Situation aufmerksam. Gegen den 42-jährigen Wohnungsinhaber wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Ostrach

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag kurz vor 10 Uhr an der Kreuzung der L 280 mit der K 8272 bei Hahnennest. Der 68-jährige Lenker eines VW wollte aus Richtung Hahnennest kommend die L 280 in Richtung Waldbeuren überqueren und übersah dabei eine von rechts kommende und in Richtung Spöck fahrende vorfahrtsberechtigte Skoda-Fahrerin. Durch den folgenden Aufprall in die Beifahrerseite des VW verletzte sich die 79-Jährige nach jetzigem Stand leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz war die örtliche Feuerwehr. Die beiden beteiligten Pkw, die nicht mehr fahrbereit waren, wurden von Abschleppdiensten abtransportiert.

