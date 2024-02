Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Parfums gestohlen

Zwei Parfumpackungen im Wert von insgesamt rund 200 Euro hat ein 29-Jähriger am Montagnachmittag aus einem Drogeriemarkt in der Schwabstraße gestohlen. Nachdem am Ausgang die Warensicherung Alarm geschlagen hatte, wurde das Personal auf den Diebstahl aufmerksam und der Mann flüchtete. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung beim Bahnhof festgestellt und identifiziert werden. Er gelangt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige.

Sigmaringen/Gammertingen

Alkoholisiert Auto gefahren

Gleich zweimal haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Montag auf Dienstag Pkw-Lenkende kontrolliert, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Kurz vor Mitternacht ergab ein Atemalkoholtest bei einem 34-Jährigen in Gammertingen einen Wert von 0,5 Promille. Eine 51-Jährige kam in Sigmaringen kurz vor 2:30 Uhr auf einen Wert von rund 0,7 Promille. Beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt, sie müssen jeweils mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Meßkirch-Rohrdorf

Nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 32-jährige Fiat-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 heute Morgen gegen 8 Uhr. Die Frau befuhr die Strecke von Rohrdorf kommend in Richtung Engelswies und kam eigenen Angaben zufolge aus Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über den Wagen, kam vollständig von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz war die örtliche Feuerwehr. Während am Fahrzeug Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, wird der Flurschaden auf etwa 200 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Fiat.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes die Toiletten und Materialschuppen des Stadions in Bad Saulgau mit Graffiti besprüht. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau/Herbertingen

Verkehrskontrollen führen zu Anzeigen

Zweimal Fahren unter Alkoholeinwirkung sowie einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau im Laufe des Montags zur Anzeige gebracht. Kurz nach 17.30 Uhr wurde in Herbertingen ein 28-jähriger Pkw-Lenker kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 0,8 Promille. Kurz vor 21 Uhr wurde in Bad Saulgau ein 59-jähriger Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann kürzlich seinen Führerschein abgeben musste und nun unerlaubt mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Schließlich wurde gegen 23.30 Uhr in Bad Saulgau eine 36-jährige Autofahrerin kontrolliert, bei der ein Atemalkoholtest mit etwa 0,7 Promille positiv ausfiel. Während die alkoholisierten Pkw-Lenkenden mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen, kommt auf den 59-Jährigen eine Strafanzeige zu.

Mengen

Dachlatten gestohlen

Mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte von einem Firmengelände in der Meßkircher Straße mindestens drei Bündel Dachlatten gestohlen. Spuren zufolge dürften die Latten über die B 311 getragen und auf dem gegenüberliegenden Radweg verladen worden sein. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07572/5071.

Pfullendorf

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Im Verdacht, im Rahmen einer Alkoholfahrt zwischen Aach-Linz und Ebratsweiler mehrere Leitpfosten umgefahren und gegen am Fahrbahnrand gelagerte Holzstämme gestoßen zu sein, steht ein 43-jähriger Pkw-Lenker. Der Mann wurde nach einem Hinweis später von einer Polizeistreife bei einer Bekannten angetroffen, sein Fahrzeug wies entsprechende Unfallschäden auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem 43-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser dem Mann bereits nach einer Trunkenheitsfahrt im Dezember entzogen worden war. Gegen den mutmaßlichen Unfallfahrer wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hat ein unbekannter Täter die Rückseite des Hauptgebäudes der Realschule am Eichberg mit einem rund ein mal einem Meter großen Graffiti beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/2016-0.

