Friedrichshafen

Fahndungsrücknahme - Vermisste 76-Jährige leblos aufgefunden

Die 76-jährige Monika N., nach der die Polizei seit dem vergangenen Wochenende auch öffentlich gefahndet hat, wurde am Montagabend tot aufgefunden. Beamte der Wasserschutzpolizei waren im Uferbereich des Bodensees nahe der Rotach auf eine leblose Person aufmerksam geworden, bei der es sich um die bis zuletzt Vermisste handelte. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden am Tod der Frau.

Unsere bisherige Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5721232

Friedrichshafen

Senior fährt nach Parkrempler davon

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 80-Jähriger nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Charlottenstraße rechnen. Beim Ausfahren aus einer Parklücke touchierte er einen abgestellten BMW und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Aufmerksame Zeugen hatten das Ereignis beobachtet und kontaktierten die Polizei, die nun strafrechtliche Ermittlungen gegen den Senior eingeleitet haben.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Unbekannte Vandalen haben über das vergangene Wochenende auf einem Spielgelände in der Schanzstraße Sachschaden angerichtet. An einer Aufbewahrungsbox, in der Spielgeräte gelagert werden, rissen sie die Holzverkleidung samt Stahlrahmen heraus. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 beim Polizeiposten Altstadt zu melden.

Friedrichshafen

Zeugensuche nach vermeintlicher Unfallflucht

Nach einem Vorfall, der sich am Montag gegen 12 Uhr in der Dornierstraße in Fischbach ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine 21-jährige Frau wollte an einer Querungshilfe für Fußgänger die Straße überqueren, wobei sie eigenen Angaben zufolge von einem vorbeifahrenden Wagen touchiert wurde. In der Folge stürzte sie nach hinten zu Boden und klagte über Schmerzen. Ob es zum Zusammenstoß kam, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Autofahrer, der mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, fuhr in Richtung Überlingen davon. Eine Dame soll Zeugin des Ereignisses gewesen sein, sie konnte im Rahmen der Unfallaufnahme jedoch nicht mehr angetroffen werden. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 an die Ermittler des Polizeipostens Immenstaad zu wenden.

Friedrichshafen

Polizei nimmt flüchtenden Autofahrer fest

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Montagabend einen flüchtenden Mann vorläufig festgenommen und ermitteln nun strafrechtlich gegen ihn. Die Polizisten waren an der Ampel in der Riedleparkstraße auf den Wagen des 25-jährigen Mannes aufmerksam geworden, weil die Plakette der Hauptuntersuchung offenbar abgekratzt worden war. Beim Erblicken der Polizei gab der Audi-Fahrer Gas und versuchte über die Prielmayerstraße, Scheffelstraße, Katharinenstraße und die Wendelgardstraße zu flüchten. Die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte er dabei, raste durch das Stadtgebiet und fiel mehrfach durch rücksichtslose und grob verkehrswidrige Manöver auf. Als ihm Poller die Weiterfahrt versperrten, flüchtete der 25-Jährige zu Fuß und konnte nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Dabei ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung, woraufhin der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben musste. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sein Auto weder versichert, noch zugelassen war. Weil die Eigentumsverhältnisse diverser Wertgegenstände im Fahrzeug nicht geklärt werden konnten, wurden diese sichergestellt. Bei der Verfolgung des Mannes stürzte ein Polizeibeamter und zog sich eher leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Seinen Nachtdienst konnte der Beamte nicht fortsetzen. Der 25-jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen dauern aktuell noch an. Personen, die auf die rücksichtslose Fahrweise und die riskanten Manöver aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Hydraulikhammer und Kraftstoff gestohlen

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende einen Hydraulikhammer von einer Baustelle in der Werthmannstraße gestohlen und eine unbekannte Menge Kraftstoff aus einem Schaufelbagger abgeschlaucht. Das Gerät vom Typ MTB15G hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Geräts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Kressbronn

Auto beschädigt

Nachdem ein Unbekannter am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr einen im Jahnweg abgestellten VW offenbar mutwillig beschädigt hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen und sucht Zeugen. Der Täter trat auf den Wagen ein und verursachte dadurch Dellen und Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Hagnau

Bushäuschen beschädigt

Die Scheibe eines Bus-Wartehäuschens in der Hauptstraße haben Unbekannte zwischen Sonntag und Montag offenbar mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 600 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

