Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeiliche Beratungsstelle Friedrichshafen bietet vielfältiges Präventionsangebot

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Am Freitag, 01.03.24, öffnet die polizeiliche Beratungsstelle in Friedrichshafen, Karlstraße 2, zwischen 9 und 13 Uhr das nächste Mal ihre Türen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich in den Räumlichkeiten in erster Linie über die Themen Einbruchschutz und Sicherheit in den eigenen Wänden zu informieren und sich beraten zu lassen.

Aber auch zum Thema "mobile Sicherheit" gibt es von den polizeilichen Beraterinnen und Beratern hilfreiche Informationen und fachkundige Antworten, beispielsweise auf Fragen wie "Auf welche Fahrradschlösser kann man sich verlassen? Was gibt es für Unterschiede?" oder "Welche Fahrradhelme erfüllen wirklich ihren Zweck?"

Die Beratung erfolgt dabei stets neutral, herstellerunabhängig und kostenfrei.

An dieser Stelle sei zudem die Förderung des Einbruchschutzes durch die Stadt Friedrichshafen erwähnt, durch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt unter bestimmten Voraussetzungen eine kleine finanzielle Zuwendung für entsprechende Sicherungsmaßnahmen erhalten können - nur wenige Kommunen bieten einen derartigen Bonus an. Nähere Informationen erhalten Sie in der Beratungsstelle.

Die polizeiliche Beratungsstelle wird auch weiterhin an jedem ersten Freitag im Monat zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet sein, ein Besuch ist ohne Voranmeldung möglich. Alternativ kann auch ein individueller Termin für einen anderen Zeitpunkt vereinbart werden unter der Telefonnummer der polizeilichen Beratungsstelle: 07541/36142-51.

Schauen Sie doch einfach unverbindlich mal bei uns vorbei - wir freuen uns auf Sie!

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell