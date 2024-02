Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht nach Fehler beim Ausparken

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker Sachschaden in Höhe von 2500 Euro an einem in der Gorheimer Straße am Fahrbahnrand abgestellten Fiat. Der Unbekannte parkte vor dem beschädigten Fahrzeug und stieß beim Ausparken mutmaßlich mit der Anhängerkupplung gegen die vordere Stoßstange des Fiat. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

Erst Ruhe gestört, dann Notruf missbraucht

Mit einer Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen sowie einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung begann der Sonntagmorgen für einen 54-Jährigen in Meßkirch. Kurz vor 3 Uhr war die Polizei gerufen worden, nachdem der Mann in seiner Wohnung überlaute Musik aus einer Bassbox abgespielt hatte. Den Beamten gegenüber zeigte er sich völlig uneinsichtig, Hinweise, das gekippte Fenster zu schließen und die Lautstärke zu reduzieren, blieben unbeachtet. Daraufhin wurde die Bassbox beschlagnahmt. Kurz nach 7 Uhr begann der 54-Jährige dann, zunächst auf der Amtsleitung des Polizeireviers Sigmaringen und später auch wiederholt über den Notruf 110 anzurufen und hierbei seine Musikbox zurückzufordern. Auch hier blieben die Hinweise auf die Strafbarkeit seines Handelns im Fall der Notrufnummer unbeachtet, sodass nach rund einem Dutzend Anrufen abermals eine Streifenwagenbesatzung anrückte, das benutzte Mobiltelefon beschlagnahmte und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Missbrauchs von Notrufen einleitete.

Bad Saulgau

Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend wurde ein 30-jähriger Audi-Fahrer bei Bad Saulgau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann war auf der B32 in Richtung Ravensburg unterwegs, als er im Kreisverkehr zur L283 mit seinem Fahrzeug mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben landete. Es entstand Sachschaden am Audi in Höhe von rund 8.000EUR sowie geringer Flurschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Hohentengen

Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall

Am Samstagmorgen kam es bei Hohentengen zu einem Verkehrsunfall mit ca. 15.000 EUR Sachschaden. Ein 61-jähriger Toyota Fahrer befuhr die Straße "Am Flugplatz" in Richtung Herbertingen, als ihm mutmaßlich durch einen 30-Jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der Toyota-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem VW zwar verhindern, prallte jedoch in den Zaun einer angrenzenden Firma und beschädigte diesen. Verletzt wurde niemand.

Ostrach

Ladendiebin flüchtet

Offenbar ohne Beute flüchtete eine unbekannte Ladendiebin, nachdem sie am Samstagabend versucht hatte, Ware aus einem Lebensmitteldiscounter in Ostrach zu stehlen. Beim Passieren des Ausgangs hatte die Warensicherungsanlage Alarm geschlagen, woraufhin die Frau vom Personal angehalten und aufgefordert wurde, ihre mitgeführte Tasche vorzuzeigen. Darin sowie später auch in ihren Jackentaschen fanden sich unbezahlte Artikel im Wert von rund 50 Euro. Unvermittelt flüchtete die Frau aus dem Geschäft und ließ dabei ihre Handtasche zurück. Sie wird als rund 160 cm groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt und mit dunklen kurzen Haaren sowie einem etwas kräftigeren Körperbau beschrieben. Zur Tatzeit trug sie einen schwarzen knielangen Kunstfellmantel und ein gelbes Kleid mit bunten Punkten oder Blumen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und bittet Personen, denen die Frau ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu ihrer Identität geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Nach Kollision mit Baum Fahrt fortgesetzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein bislang unbekannter BMW-Lenker von Schwende aus in Richtung Taisersdorf und kam dabei in einer Linkskurve zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit dem noch fahrtüchtigen Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Baum entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt in der Unfallflucht und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

