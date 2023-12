Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebe unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Um kurz vor 12 Uhr wurde ein 82-Jähriger auf einem Parkplatz in der Bassermannstraße von einer Frau angesprochen, die um den Wechsel von Münzgeld bat, was der Senior auch tat. Kurze Zeit später kam ein Mann auf ihn zu, der vorgab Probleme am Parkticketautomaten zu haben. Der hilfsbereite 82-Jährige erklärte sich bereit, das Parkticket des Unbekannten mit seiner Bankkarte zu begleichen. Danach lief der Mann in Richtung Innenstadt davon. Einige Zeit später musste der Senior feststellen, dass man ihm Bargeld sowie seine Bankkarte gestohlen hatte. Den Tätern gelang es, mit der entwendeten Karte mehrere tausend Euro vom Konto des 82-Jährigen abzuheben. Der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Frau wird als 45 Jahre alt und mit Kopftuch beschrieben. Der Mann war mit ungefähr 35 Jahren deutlich jünger. Er trug einen schwarzen Anorak und eine Pudelmütze. Darunter waren schwarze Haare erkennbar. Er hatte einen südeuropäischen Phänotyp. Beide Personen sprachen Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Feudenheim unter der Telefonnummer 0621-79984-200 zu melden.

