Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann greift zu Selbstjustiz und schlägt Autofahrer

Die Verkehrserziehung selbst in die Hand genommen und dabei einen Autofahrer mit einem Faustschlag abgestraft haben am Samstag 21.05 Uhr drei junge Männer im Bereich des Frauentors in Ravensburg. Als der Geschädigte mit seinem Pkw den Marienplatz in Fahrtrichtung Wilhelmstraße aus Sicht der Täter zu zügig befuhr, wurde er durch die Tätergruppierung angehalten. In der Folge kam es durch die geöffnete Scheibe der Fahrertüre zu einem Streitgespräch. Unvermittelt schlug der Wortführer dabei dem Autofahrer zweifach mit der Faust in das Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde. Für die ärztliche Behandlung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Die Tätergruppierung flüchtete noch bevor die Polizei vor Ort eingetroffen ist. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter 0751 083-3333 zu melden.

Weingarten

Alkoholisierung des Sohnes führt zu Fahrverbot der Mutter

Wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung ermitteln Beamte des Polizeirevier Weingarten nun gegen eine Dame, da diese am Samstag gegen 21.30 Uhr nach dem Genuss von alkoholischen Getränken zum Polizeirevier gefahren kam. Nachdem in Baienfurt ein 14-jähriger Jugendlicher in Gewahrsam genommen wurde, da dieser zu viel Alkohol getrunken hatte, sollte dieser auf dem Polizeirevier Weingarten durch die Eltern abgeholt werden. Als die Polizeibeamten auf der Wache zunächst beim Vater Alkoholgeruch feststellten und ihn dazu befragten, äußerte dieser, dass seine Frau ihn zum Polizeirevier gefahren habe. Um eine mögliche Weiterfahrt unter Alkoholeinwirkung auszuschließen, überprüften die Beamten die Fahrereigenschaft sowie die Verkehrstüchtigkeit und mussten dabei feststellen, dass die 53-jährige Mutter des Jugendlichen unter Alkoholeinwirkung mit dem Pkw bis zum Polizeirevier Weingarten gefahren ist, um zusammen mit ihrem Mann den betrunkenen Sohn abzuholen. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest untersagten die Beamten bis zur Ausnüchterung die Weiterfahrt. Die Dame muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße sowie einem Fahrverbot rechnen.

Kißlegg

Auto brennt auf der Autobahn

Zum Vollbrand eines Pkw kam es am Sonntag auf der A 96 in den frühen Morgenstunden gegen 03.36 Uhr. Als der Lenker eines BMW von Lindau kommend in Richtung Memmingen fuhr, bemerkte er auf Höhe Kißlegg, dass sein Fahrzeug zu brennen begann. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Fahrzeug unverzüglich auf den Pannenstreifen und entfernte sich vom Fahrzeug. Das Fahrzeug im Wert von über 20.000 Euro brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Über die Ursache der Brandentstehung gibt es bislang keine Hinweise, so dass die ermittelnden Polizeibeamten der Verkehrsgruppe Bundesautobahn von einer technischen Ursache ausgehen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die A 96 musste aufgrund des Vollbrandes in der Fahrtrichtung Memmingen für eine Stunde komplett gesperrt werden.

Leutkirch

Mann leistet Widerstand und verletzt dabei einen Polizeibeamten

Beamte des Polizeireviers Leutkirch mussten am Sonntag gegen 01.45 Uhr in der Charlottenstraße in Leutkirch einen Mann in Gewahrsam nehmen, welcher sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte und zudem die Polizeibeamten beleidigte. Nach der Mitteilung über eine auffällige Person überprüfte eine Streifenbesatzung der Polizei einen 38-jährigen Mann, welcher auf dem Gehweg schlief. Aufgrund der starken Alkoholisierung und der damit einhergehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sollte dieser aufgrund fehlender Unterbringungs- beziehungsweise Verbringungsmöglichkeiten in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen versuchte der Mann die eingesetzten Beamten mit seinem Ellenbogen zu treffen und leistete bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen derart Widerstand, dass eine zweite Streifenbesatzung hinzugezogen werden musste. Nach Beendigung dieser ersten Maßnahmen verfiel der Mann plötzlich wieder in einen Tiefschlaf und war nicht mehr ansprechbar. Noch vor dem Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes erwachte der Mann wieder und trat gezielt gegen einen Polizeibeamten und beleidigte alle Beamten mit unterschiedlichen Ausdrücken. Einer der eingesetzten Beamten erlitt eine leichte Verletzung an der Hand. Der Aggressor wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Er hat nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen seiner Taten zu rechnen.

Wangen

Unfallflucht mit mehreren Tausend Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von 5.000 bis 10.000 verursache ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag auf dem Parkplatz der Fachklinik Am Vogelherd in Wangen. Der Geschädigte parkte im Zeitraum von 11.10 Uhr bis circa 13.00 Uhr seinen weißen Mercedes auf dem dortigen Parkplatz und musste bei der Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass sein Fahrzeug etwa einen halben Meter nach vorne und mit den Vorderreifen über einen dortigen Bordstein geschoben beziehungsweise gedrückt wurde. Bei dem Zusammenstoß mit vermutlich eher geringer Geschwindigkeit jedoch großer Kraft entstand der erhebliche Schaden, um welchen sich der bislang unbekannte Fahrzeuglenker nicht kümmerte und sich von der Unfallstelle entfernte. Die ermittelnden Polizeibeamten des Polizeirevier Wangen im Allgäu gehen davon aus, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um ein größeres dunkles Fahrzeug mit Anhängerkupplung gehandelt hat. Zeugen zum Verkehrsunfall oder der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu unter 07522 984-0 zu melden.

