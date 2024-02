Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Anzeigenerstattung führt in die Zelle

Im Rahmen einer Anzeigenerstattung beim Polizeirevier Friedrichshafen wurde festgestellt, dass die vorstellig gewordene Dame mittels Haftbefehl gesucht wurde und durfte somit im Anschluss an die Anzeigenerstattung den Weg in die Justizvollzugsanstalt antreten. Am Samstag gegen 21.45 Uhr begab sich eine 40-jährige Anzeigenerstatterin selbständig auf das Polizeirevier und wollte mitteilen, dass sie in einem sozialen Netzwerk beleidigt wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte der eingesetzte Polizeibeamte jedoch fest, dass die Dame mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Den Haftantritt hätte die Dame durch die Bezahlung der Strafe in Höhe einer vierstelligen Summe begleichen können. Da sie jedoch das Geld nicht beibringen konnte, wurde sie zunächst durch Beamte des Polizeireviers nach Hause begleitet, um persönliche Gegenstände einzupacken und im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zum Haftantritt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell