PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.02.2023

Tatverdächtiger unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls in Untersuchungshaft

Strafrechtliche Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und eines möglichen räuberischen Diebstahls hat die Polizei nach zwei Taten am Mittwoch eingeleitet. Ein 34-Jähriger und sein 35-jähriger Komplize hatten am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in einem Elektronikmarkt in Sigmaringen Bluetooth-Musikboxen aus dem Regal genommen, in eine Tüte gesteckt und vor dem Geschäft einem 30-Jährigen übergeben. Nachdem die Beteiligten flüchteten, konnten sie wenig später durch hinzugerufene Polizeistreifen im Stadtgebiet festgenommen werden. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, dürften der 34-jährige und der 35-jährige Beschuldigte bereits kurz zuvor gegen 15.30 Uhr in einem Drogeriemarkt ein hochwertiges Parfum gestohlen haben. Auch bei dieser Tat wurden sie von Mitarbeiterinnen entdeckt, wobei gegen die Mitarbeiterinnen Widerstand geleistet wurde. Alle drei werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Der vorbestrafte und erst kürzlich aus Strafhaft entlassene 35-jährige Beschuldigte wurde wegen seiner Taten noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

